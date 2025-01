Montesinos, sobre la moción de censura: "En Génova están con los teléfonos abiertos, pero saben que no dan los números"

El periodista destaca que Feijóo no puede aceptar determinadas contraprestaciones de Puigdemont. "Es una línea roja que no puede atravesar", aclara, descartando así que pueda producirse ahora una moción de censura.

Pablo Montesinos ha reaccionado a la decisión de Carles Puigdemont de suspender las negociaciones con el PSOE, destacando que "la prueba del algodón será ver si ese cese temporal de la convivencia se materializa o no", recordando que hay votaciones en el Congreso de los Diputados.

Además, ha dejado claro que suspender "no es romper". "Ha dado un pasito, pero no un paso entero", ha señalado, destacando que lo cierto es que con este órdago "va un paso más allá".

En cuanto a una posible moción de censura, el periodista ha indicado que en Génova dicen que los teléfonos "están abiertos". Sin embargo, saben que ahora "los números no dan". "Alberto Núñez Feijóo no puede aceptar determinadas contraprestaciones de Carles Puigdemont", ha asegurado, recalcando que sería una "línea roja" que no puede atravesar.