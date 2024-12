El Gobierno reprocha al PP que avale la gestión de Mazón: "Apañados vamos si esto es lo que quieren para España"

El Gobierno ha mandado un claro mensaje al Partido Popular en relación a Carlos Mazón. Ha sido a través de Pilar Bernabé, delegada en la Comunitat Valenciana, quien ha confirmado que se quedó "sorprendida" tras las palabras de Alberto Núñez Feijó en las que alababa la gestión de Mazón en la DANA. "Apañados vamos si esto es lo que el PP quiere para España", afirma.

"Qué paciencia la de todos los valencianos... Él sabrá después de sus variopintas versiones cuál es la que nos va a ofrecer y con cuál nos tenemos que quedar. Todavía no ha aclarado por qué no estaba donde tenía que estar, por qué no respondía cuando tenía que responder y por qué no actuaron en el momento en que se activó el Plan Especial de Emergencias", insiste.

Además, ha hablado de lo sucedido el primer día en que se citó la reunión en el CECOPI: "Estaba de camino, paré a tomarme un sándwich y me volví porque me convocaron a las cinco de la tarde. No me desconecté hasta que no me dijeron que quitara la cámara y el audio... y el señor Mazón no estaba".

"La paciencia tiene un límite. Tienen que dar respuestas donde tienen que darlas, pero ya lo ven todo... y Feijóo dice que es un ejemplo de buena gestión", relata la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Ha respondido además sobre el tema de las ayudas a los afectados por la DANA: "No se devuelven y no tienen intereses. Están lanzando 'fake news' que provocan dolor, inseguridades y que muchos que tienen derecho a las ayudas no las pidan. Es indecente".

Gamarra : "Mazón ha demostrado una altísima honestidad"

Por su parte, Cuca Gamarra, secretaria general del PP, mantiene en una entrevista a Europa Press la línea de Feijóo sobre Mazón, de quien dice que ha demostrado "una altísima honestidad política" al vincular su futuro político a la reconstrucción de Valencia. "Ha reestructurado su Gobierno y con ello ha asumido responsabilidades", cuenta.

"Lo más importante es centrarse en la recuperación y en la reconstrucción de Valencia. Será de todo ese trabajo desde el que haya que extraer las conclusiones y el futuro", explica la número 2 del Partido Popular.

Gamarra, además, afirma que Mazón ha hecho un "ejercicio responsabilidad" que no ha hecho Pedro Sánchez: "Su reelección estará enchufada a lo que piensen los vecinos. Se va a volcar en la reconstrucción y será la valoración de la misma la que determine su futuro".

En ese sentido, la secretaria general de los populares apunta al PSOE: "La oposición en la Comunitat Valenciana, en vez de sumar para buscar desde la unidad reconstruir de la forma más rápida posible, está obsesionada con el desgaste político de Mazón. Que no crean que eso les va a salir gratis".

Además, se ha manifestado sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de inadmitir las querellas y denuncias presentadas contra Mazón por la gestión de la DANA: "Hay muchos adversarios políticos más preocupados por el desgaste electoral hacia el PP que en arrimar el hombro para que las ayudas lleguen. Ahí se demuestra que hay dos políticas distintas".

Baldoví: "La inocentada es que Mazón siga siendo president"

Por su parte, Compromís ha aprovechado la celebración del Día de los Inocentes en este 28 de diciembre para cargar contra Carlos Mazón y contra todos los miembros de su Gobierno por la gestión de la DANA: "La única inocentada es que siga siendo presidente de la Generalitat, y con él todo su gobierno de miserables".

"Los valencianos y las valencianas no están ni para bailar ni para reír mientras tengamos en el Gobierno a estos negligentes, mentirosos y corruptos", ha dicho Baldoví en un mensaje compartido en la cuenta de 'X' del partido valenciano.

Mazón, hasta seis versiones diferentes

Dos meses después del día de la DANA, el presidente Mazón sigue sin dar un relato claro sobre qué es lo que hacía y dónde estaba en dicha jornada. Son hasta seis las versiones que han dado tanto él como su equipo sobre la comida que mantuvo esa tarde y que provocó que llegara tarde a la reunión del CECOPI.

La última, que dicha comida la realizó como presidente del PP... algo que entra en contradicción con su anterior versión en la que dijo que lo hizo como president de la Generalitat. Sin embargo, para Mazón no hay cambio de relato alguno. "No dejo de ser presidente de la Generalitat, pero tampoco dejo de ser presidente del PP. Nunca se ha negado, nunca se ha dicho lo contrario", argumenta.

Además, Mazón mantiene que estaba al tanto de todo lo que sucedía: "No hay nada que ocultar porque ya se ha confirmado, porque ya está todo y todo sigue su curso. No hay ningún cambio de versión ni nada como algunos tratan de trasladar".

La clave parece ser la factura de esa comida, una que Mazón sigue sin mostrar a pesar de insistir en que lo hará próximamente: "Con total transparencia se aportará al Tribunal de Cuentas. Si se considera, también a la Comisión de Investigación".