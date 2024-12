Feijóo centra su balance de año en cargar contra Sánchez: "Está absolutamente acorralado"

Alberto Núñez Feijóo ha calificado el 2024 como un "bochorno a efectos del Ejecutivo" y un año perdido en el que ve al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "acorralado", además de vaticinar al líder del Ejecutivo un 2025 "que discurrirá entre los juzgados, Waterloo y quizá algo de Franco".

Así lo ha expresado el líder del PP en una comparecencia ante los medios para hacer balance político del año que se ha centrado en un ataque tras otro contra el Gobierno. Primero, Feijóo ha querido comenzar su intervención recordando a las víctimas de la DANA, asegurando que la Comunitat Valencia y desde la oposición exigirán al Gobierno que "haga todo por ayudar a las familias que hoy intentan reconstruir sus vidas".

El líder popular ha destacado que está "junto a las familias afectadas" porque han apoyado tres reales decretos a pesar de que "el Gobierno no los consensuara con nosotros". Y sobre la gestión de Mazón tanto antes como después de la DANA, Feijóo solo ha tenido halagos para el president de la Generalitat Valenciana. "Hay políticos a los que se les asciende por la gestión de la DANA. El único político que ha dado un paso adelante para la reconstrucción modificando su Gobierno y vinculando su futuro a la reconstrucción ha sido el presidente Mazón", ha apuntado el 'popular'.

Feijóo incluso ha asegurado que no es su labor pedir el recibo de la comida del día de la DANA: "Yo no me voy a dedicar ni es mi trabajo ver los tickets de comida de un político de mi partido o de otro partido".

Respecto al balance político del año, el líder popular ha calificado el 2024 de "un bochorno a efectos del Ejecutivo, a efectos de quien lo preside una colección de escándalos sin precedentes en su entorno político y personal". Como ya hiciera este jueves Isabel Díaz Ayuso, el presidente del PP ha centrado su balance en la crítica al gobierno socialista: "España no tiene gobierno capaz de aprobar leyes sin desguazar el estado, no tiene un gobierno preocupado por nada que no sea su propia supervivencia".

"2024 empezó con la Ley de Amnistía y validando la comisión de delitos. Todos los días nos levantamos con nuevos escándalos y nuevas mentiras de este Gobierno", ha señalado Feijóo. Y afirma, la situación de Sánchez es crítica porque está "absolutamente acorralado", refiriéndose a su situación tanto judicial como política y que aprovecha para reforzarse como alternativa: "Gobernar sin chantajes, sin subastar el estado, sin votaciones agónicas y sin cambiar de principios".

Ante esa continua crítica, su balance también se ha convertido en un vaticinio de lo que le espera al Ejecutivo de cara al próximo año: "2025 se va a mover el Gobierno entre los tribunales, Waterloo y Franco".

Por último, y en respuesta a las preguntas de los periodistas, Feijóo también ha hablado de Junts, reconociendo que han encontrado puntos donde trabajar conjuntamente, pero descartando que ellos hayan cambiado su postura: "Es evidente que hemos coincidido con Junts, UPN, PNV y Vox para ganar ciertas votaciones. No me importa coincidir es esas votaciones si cumplimos con nuestras promesas. ¿Quiénes se han movido realmente de posición? Junts y PNV votaron en contra a principios de año y ahora votan a favor. Esos son los que cambian los principios, no el PP".