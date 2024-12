El Gobierno acusa a Feijóo de falta de propuestas y de dar un discurso duro contra Sánchez para superar al de Ayuso

El Gobierno ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de dar durante su balance político un discurso duro contra Sánchez con intención de superar al de su principal rival, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Aunque la comparecencia ante los medios tenía como principal objetivo hacer un balance político del año, Feijóo se ha centrado en un ataque tras otro contra el Gobierno. El popular ha calificado al año 2024 como un "bochorno a efectos del Ejecutivo". Un año perdido en el que, dice, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "acorralado".

"El balance de Feijoo es para echarse a llorar", así de duro se ha mostrado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras escuchar el balance de año del líder del PP.

"Cero propuestas en positivo y miles de falsedades e insultos. Merecemos oposición mejor", ha comentado este viernes Bolaños. Precisamente, aunque el popular ha comenzado su intervención recordando a las víctimas de la DANA, su discurso ha girado en torno a Sánchez y, sobre todo, en atacar a su Gobierno.

"España no tiene gobierno capaz de aprobar leyes sin desguazar el Estado, no tiene un gobierno preocupado por nada que no sea su propia supervivencia", ha asegurado Feijóo, quien ha insistido en que "2024 empezó con la Ley de Amnistía y validando la comisión de delitos. Todos los días nos levantamos con nuevos escándalos y nuevas mentiras de este Gobierno".

Así, Feijóo ha seguido la línea de Ayuso, quien este jueves centró su balance de año en criticar a Sánchez. Precisamente sobre esto ha ironizado Bolaños, quien se ha preguntado si la respuesta de Feijóo era "la respuesta al balance de Ayuso". "¿Competían por ver quién hacía el balance más extremista?", se ha preguntado el ministro.

Ayuso acusa a Sánchez, una vez más, de intentar acabar con la unidad de España

Durante su discurso, la presidenta de la Comunidad de Madrid atacó en todos los frentes al Gobierno de Sánchez: en el económico, en el ideológico, e incluso se metió en todo el follón de Muface.

De esta manera, tal y como luego ha replicado Feijóo 24 horas más tarde, Ayuso centró su discurso en la confrontación con el Gobierno central. Acusó a Sánchez de crear un campo de batalla político, de ir en contra de los garantes del Estado "para acabar con la separación de poderes y someter a los jueces", y de intentar acabar con la unidad de España.

La presidenta madrileña llegó a decir incluso que "estamos preparados para un 2025 que comenzará lleno de mentiras y ataques" con el objetivo de Sánchez de "atrincherarse al precio que sea".

Mientras el PP centra el resumen del año en atacar, una vez más, al Gobierno, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hace hincapié en las pequeñas victorias de su Gobierno e insiste en que "España progresa".

En un escenario donde sus socios de investidura muestran falta de unidad, Sánchez ha destacado la aprobación de 25 leyes como prueba de la capacidad de acuerdo del Ejecutivo.