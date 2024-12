Mazón, incapaz de contar qué hacía y dónde estaba el día de la DANA dos meses después de la tragedia

Hasta seis versiones diferentes ha dado Carlos Mazón y su equipo acerca de la comida que tuvo el president el día de la DANA y que provocó que llegara tarde a la reunión del CECOPI. La última ha sido que la comida la realizó como presidente del PP, que entra en contradicción con la versión anterior en la que lo hacía como president de la Generalitat. Pero, eso sí, para Mazón no hay cambio de relato.

Así lo ha asegurado el president en una comparecencia en el Palau, donde ha insistido en que no hay ningún cambio de relato con esta nueva versión, donde tampoco aclara qué temas estaba tratando para llegar tarde a la reunión con Emergencias y estar incomunicado durante horas.

No obstante, Mazón sigue manteniendo que estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo: "No hay nada que ocultar porque ya se ha confirmado, porque ya está todo y todo sigue su curso. No hay ningún cambio de versión ni hay nada como algunos intentan trasladar".

Esa transparencia que asegura estar manteniendo Mazón se ha traducido en seis versiones distintas en menos de dos meses. La última, que acudió a la comida como presidente del PP valenciano y no como president de la Generalitat, como se dijo en la última versión: "No dejo de ser el presidente del Generalitat, pero tampoco dejo de ser el presidente del PP. Nunca se ha negado, nunca se ha dicho lo contrario, nunca se ha dicho que no fuera una comida del PP".

La clave parece estar en la factura de esa comida, la misma que Mazón sigue evitando mostrar pese a insistir que la aportará próximamente: "Con total transparencia se aportará al Tribunal de Cuentas, si se considera también a la Comisión de Investigación".

Una situación y unas excusas que están cansando a la oposición, como ha explicado José Muñoz, portavoz del PSPV en las Corts Valencianas, en Al Rojo Vivo este viernes: "Ya está bien, ya está bien. Si hay una factura de una comida en el Ventorro, es tan sencillo como ir a la contabilidad del PP de la Comunitat Valenciana y sacar esa factura".