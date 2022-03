El Gobierno aplicará una reducción en los beneficios obtenidos por las eléctricas por los altos precios que obtienen en el mercado mayorista por el alto precio del gas en las centrales que no lo usan cuando renueven contratos o firmen nuevos que superen el umbral de los 67-70 euros/megavatio hora (MWh). La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado esta medida incluida en el real decreto-ley que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros.

Ribera ha explicado que esta medida extiende la regla de reducción de los beneficios extraordinarios (los conocidos como "beneficios caídos del cielo" o "windfall profits") obtenidos por centrales de generación eléctrica que no consumen gas, pero que sí se benefician de los altos precios que marcan en el mercado mayorista los ciclos combinados que utilizan gas. Ha señalado que el mecanismo para minorar sus beneficios se les aplicará cuando, al renovar un contrato de electricidad o firmen uno nuevo, el precio que oferten esté por encima de los umbrales que se fijaron en octubre, alrededor de entre 67 y 70 euros/MWh, y se les reducirán los beneficios obtenidos, al considerar que "están por encima de aquello que es razonable" y sólo pueden ser imputados al desorbitado crecimiento del precio del gas.

Ribera ha dicho que ésto se adapta a lo que estableció la Comisión Europea (CE) y a las conclusiones del último Consejo Europeo, que señalaron que no podía haber retroactividad en esta medida, con lo que sólo se recortarán beneficios en la actualización y renovación de contratos que superen esos umbrales, pero no en aquellos que se pudieran haber firmado anteriormente por encima de esos precios. En este sentido, ha recordado que el Gobierno español ya estableció en su decreto-ley de octubre que no podía haber una minoración en los contratos ya firmados.

Sin embargo, ha dicho que el Gobierno considera que en la renovación o firma de nuevos contratos es importante establecer unos límites de precios a partir de los cuales se practique a las compañías una minoración, si los exceden.

En España ya se comenzó a aplicar esta minoración y, según Ribera, ha tenido varios efectos positivos, como que las actualizaciones de precios a los clientes no se han hecho tomando como referencia los del mercado mayorista diario, aunque sí se actualizaba tomando como referencia los precios de los futuros eléctricos.

La CNMC también vigilará que el ahorro energético impulsado por el Estado llegue a los ciudadanos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) "va a estar vigilante" para que los ahorros en el precio de la energía que deben permitir las medidas adoptadas por el Gobierno lleguen efectivamente a los ciudadanos y no se queden "en los eslabones previos de la cadena". Así lo ha afirmado la presidenta Cani Fernández, que ha hecho esta reflexión tanto por las medidas que afectan a las energéticas como por las adoptadas para compensar a los transportistas.

Fernández ha comentado que todas las medidas que tienen que ver con los mercados eléctricos son "muy complejas" y se deben adoptar con "toda la complejidad técnica", y ha garantizado que la CNMC tendrá un papel "muy importante" en toda la supervisión y en velar por que los ahorros" generados por estas medidas "no se queden en los eslabones previos de la cadena".

Además, ante la pregunta de qué le parecía la intervención del Estado en el mercado eléctrico para atajar los elevados precios de la energía, que se han agravado por la guerra en Ucrania, la presidenta de la CNMC ha asegurado que las circunstancias actuales "no son de mercado en plena competencia".