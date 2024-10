El Gobierno ha planteado este lunes a los agentes sociales la posibilidad de permitir "una reincorporación gradual" al puesto de trabajo tras haber estado de baja siempre bajo supervisión médica.

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha explicado a los medios tras la apertura de la mesa de diálogo social sobre incapacidad temporal que hay situaciones en las que la "reincorporación gradual" es la fórmula más efectiva para garantizar una mejora de la salud de los trabajadores.

Suárez ha insistido en que cualquier cambio conllevará supervisión médica, que esa "gradualidad" será tras recibir el alta y que se podría compatibilizar de alguna manera prestación y salario.

Desde la Seguridad Social explican que estos casos pueden darse, por ejemplo, en reincorporaciones tras bajas prolongadas en las que una vuelta al trabajo a tiempo completo puede ser más problemática o puede conllevar recaídas.

En todos los casos, han insistido, esa vuelta a la actividad se haría una vez se tenga el alta, es decir que la persona esté recuperada. Suárez ha subrayado que se está empezando a abordar el tema y que habrá que analizar datos para terminar de encajar y detallar una propuesta en el marco del diálogo social.

"Estamos al principio del camino, debemos ser prudentes", ha añadido. Compaginar el cobro del salario con la prestación por incapacidad no es posible actualmente por lo que habría que articular alguna medida en ese sentido.

Desde la Seguridad Social han subrayado que el objetivo es que la recuperación tenga "todas las garantías y sea, si cabe, mejor, más satisfactoria" y que se trabaja "por la extensión de derechos".

Los sindicatos reclaman propuestas por escrito

Desde los agentes sociales, los sindicatos UGT y CCOO han avanzado su rechazo a un planteamiento de "bajas flexibles", mientras que la CEOE ha evitado valorar el inicio de estas negociaciones.

"Es frívolo e irresponsable", ha considerado el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo. También ha indicado a la prensa a la salida de la reunión que la Seguridad Social les ha trasladado su preocupación por el incremento del gasto en prestaciones por incapacidad temporal pero que no se han llevado propuestas.

La secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez, también ha reclamado propuestas por escrito. "Hasta que no haya una propuesta en firme, nosotros no podemos hablar de qué es lo que pretende el Ministerio. Sí que es cierto que a mí me gustaría mandar un mensaje de tranquilidad con respecto a esa alarma social", ha indicado.

Estévez ha señalado que "en ningún caso los agentes sociales que formamos parte de la mesa de diálogo social, ninguno de ellos ni patronales de sindicatos, estamos a favor o avalar ningún tipo de bajas flexibles, es una aberración".