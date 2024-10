El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha acusado al PP de actuar de manera "irresponsable" en materia migratoria y ha negado que el Gobierno de España rechace la ayuda que le brinda la Comisión Europea.

En una entrevista en 'La Hora de La 1', Ángel Víctor Torres descartó esa opción sin que antes colaboren las comunidades autónomas lideradas por el PP: "No tiene sentido que se le exija a Francia, a Bélgica o a Alemania que acojan menores quienes no quieren hacerlo en sus comunidades autónomas. No es comprensible que haya comunidades que digan 'yo no los quiero en mi territorio pero sí que vayan a otros territorios de otros países de la la Unión Europea".

Por esas declaraciones, desde el PP han asegurado que no van a continuar la negociación "porque es imposible avanzar", pidiendo al mismo tiempo que se inicien las gestiones para que otros estados miembros de la UE ayuden en esta situación de emergencia migratoria. Por ello Miguel Tellado, portavoz popular en el Congreso, ha hecho llegar tanto a Ángel Víctor Torres como a Fernando Clavijo que cancela la reunión que estaba prevista este próximo lunes para continuar con la negociación.

Sin embargo, en declaraciones a los medios, Torres ha dicho este sábado que "es falso" por cuanto el ejecutivo "trabaja junto a la Comisión y la Unión Europea desde hace muchos años con respecto al fenómeno migratorio". Y ha añadido que, "por supuesto", la solicitará, "pero de acuerdo al reglamento, a los protocolos, a la normativa que tiene que ver con el fenómeno migratorio".

"Pero hay que recordarle al PP", ha continuado Torres, "que en estos momentos esa solidaridad con el resto de Europa es voluntaria, y si queremos ir a la solidaridad obligatoria, que es lo que estamos pidiendo en España con la reforma de la ley de extranjería, hay que esperar, escuchen bien, ¡a verano de 2026!".

Sucede que "los niños y niñas -migrantes- que están en Canarias no pueden esperar. La situación es urgente y hay que tomar medidas inmediatas", ha asegurado. "Lo peor que le puede pasar a los niños en Canarias, en Ceuta y Melilla, que están mal atendidos, hacinados, porque hay demasiados, es que todo se prolongue más, que no se cierren las negociaciones, que no terminemos llegando a un acuerdo", ha añadido el ministro de Política Territorial.

Por otro lado, ha recalcado que el PP fue "muy irresponsable" cuando el pasado julio votó en contra de la tramitación en el Congreso de la reforma de la Ley de Extranjería y lo es ahora que ha dado por rotas las negociaciones con el Gobierno para acordar el reparto de menores migrantes no acompañados. Cree el expresidente canario que el PP alega "excusas que no son creíbles" y opina que "si tienen una condición o una petición lo que tienen que hacer es plantearla en la mesa de negociación, y no romperla en los medios de comunicación".