El Partido Popular ha roto las negociaciones sobre la crisis migratoria y ha cancelado la reunión prevista este próximo lunes para ello después de las palabras de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, al que piden una rectificación de sus palabras e instan a que acepte la ayuda que la Unión Europea ha ofrecido para colaborar en la cuestión migratoria, según fuentes populares han confirmado a laSexta.

Según 'El Español', Ursula von der Leyen contactó vía escrita con el Gobierno para mostrar el compromiso de Bruselas de aliviar la crisis migratoria en España y "facilitar el diálogo con los Estados miembros que se han comprometido" a acoger a migrantes, siempre bajo la "petición de España".

Sin embargo, el Gobierno ha rechazado dicha ayuda. En una entrevista en 'La Hora de La 1', Ángel Víctor Torres descartó esa opción sin que antes colaboren las comunidades autónomas lideradas por el PP: "No tiene sentido que se le exija a Francia, a Bélgica o a Alemania que acojan menores quienes no quieren hacerlo en sus comunidades autónomas. No es comprensible que haya comunidades que digan 'yo no los quiero en mi territorio pero sí que vayan a otros territorios de otros países de la la Unión Europea".

"Es un gesto que no tiene lógica ni coherencia y es muy hipócrita", añadió. Unas palabras que no han sentado bien en Génova. Según han asegurado fuentes populares a laSexta, el PP califica de "inaceptable" el rechazar la ayuda de la Unión Europea y exigen una rectificación inmediata de las palabras del ministro.

Además, han asegurado que no van a continuar la negociación "porque es imposible avanzar", pidiendo al mismo tiempo que se inicien las gestiones para que otros estados miembros de la UE ayuden en esta situación de emergencia migratoria. Por ello Miguel Tellado, portavoz popular en el Congreso, ha hecho llegar tanto a Ángel Víctor Torres como a Fernando Clavijo que cancela la reunión que estaba prevista este próximo lunes para continuar con la negociación.