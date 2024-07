Pilar Alegría se ha mostrado tajante a la hora de hablar sobre la declaración de Pedro Sánchez en la Moncloa. El presidente del Gobierno se ha acogido a su derecho a no declarar como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado en el caso que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y prevaricación en los negocios.

La portavoz del Gobierno ha señalado que hoy "han venido a grabar un montaje", dejando claro que está convencida de que al final el tiempo pondrá "a cada uno en su lugar".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha adelantado que está convencida de que "en estos próximos días" se publicará "en algún pseudomedio digital conservador" la grabación con la declaración de Sánchez ante el juez.

"Hoy, evidentemente, se ha venido a Moncloa a hacerse una foto. Seguramente, a dar, si me permiten, alimento a las tertulias para este verano", ha dicho la también ministra de Educación, criticando que "no hay causa" y que se está frente "a un no caso, porque aquí no hay caso".

La ministra ha insistido en que hoy lo que se ha pretendido es "erosionar la imagen del presidente del Gobierno", asegurando que ellos están "tranquilos" porque están ante un "'no caso'".

Pedro Sánchez se querella contra el juez Peinado

Tras prestar declaración ante el juez Juan Carlos Peinado en el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno ha presentado una querella contra el magistrado por prevaricación judicial.

La Abogacía del Estado ha firmado un escrito que se ha presentado en representación del presidente del Gobierno. Este martes, Sánchez ha comparecido en Moncloa ante Peinado, un cara a cara en el que el presidente del Gobierno ha asegurado que no tiene ninguna relación con el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Gayache, ni con el empresario Juan Carlos Barrabés.