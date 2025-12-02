El Gobierno asciende al jefe de la UCO y activa la búsqueda de su sustituto

Varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, durante un registro en operación antidroga

El Consejo de Ministros aprueba este martes el ascenso a general de brigada del coronel Rafael Yuste, actualmente al frente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, un puesto que quedará vacante y para el que el Ministerio del Interior tendrá que designar un nuevo responsable.

Fuentes consultadas por laSexta aseguran que este ascenso entra dentro del procedimiento habitual y ya estaba previsto porque Yuste completó hace meses el curso para ascender a general de brigada junto a otros coroneles.

Rafael Yuste es uno de los dos coroneles que ascienden al empleo de general de brigada, cumpliendo con los requisitos exigidos. En el ciclo actual de ascensos han promocionado a general de brigada tres coroneles más.

Yuste se incorporará como general de brigada a la Jefatura de Servicios Técnicos de la Guardia Civil, puesto para el que se ha valorado su formación técnica y sus destinos anteriores en el Grupo de Apoyo Operativo (GAO) y en el Departamento de Seguridad Nacional (DSN).

El ascenso de Yuste, que desde junio de 2023 ocupaba la cúpula de la UCO, obligará a un cambio en la jefatura de esta unidad de la Guardia Civil que se encuentra a cargo de investigaciones como las del caso Koldo o el de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.

La UCO también sigue actualmente la investigación sobre una presunta trama de corrupción con mordidas de contratos en la diputación de Almería y ha estado detrás de las pesquisas ordenadas por el Tribunal Supremo en torno al ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, juzgado hace un mes y que ha sido condenado por revelación de datos reservados.

