Feijóo endurece su discurso y dice que "sobra gente" en España: los datos van por otro lado

Los datos Mientras el líder del PP habla de personas que vienen a aprovecharse o a alterar la convivencia, más de 200.000 extranjeros lograron un contrato el último año y ya representan el 14% de los afiliados a la Seguridad Social, frente a 36.000 llegadas irregulares.

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a endurecer su discurso sobre migración asegurando que en España "sobra gente". El líder del PP dice que hay personas que llegan "a aprovecharse del esfuerzo del resto de ciudadanos", un mensaje que apunta directamente a parte de la población migrante, aunque sin mencionarla de forma explícita.

Un planteamiento que choca con los datos oficiales. Porque mientras Feijóo habla de gente que sobra, el año pasado más de 200.000 extranjeros consiguieron un contrato de trabajo en España, una cifra seis veces superior al número de personas que entraron de manera irregular, unas 36.000.

Efraín es colombiano y lleva poco más de un año en España. En 2025 consiguió su primer contrato y hoy trabaja en hostelería. Cuenta que "gracias a Dios" encontró empleo y que, aunque al principio fue duro porque no conocía los platos ni el ritmo de trabajo, "poco a poco uno se va adaptando".

Como él, más de 200.000 extranjeros se afiliaron a la Seguridad Social solo el año pasado. En total, ya son más de tres millones de trabajadores extranjeros cotizando, lo que supone el 14% del total de afiliados en España.

Segundo es peruano y trabaja en una línea de alta tensión. Explica que agradece tanto a la empresa como a España "la mano que le han dado para salir adelante", un ejemplo más de quienes sostienen el mercado laboral en sectores donde falta mano de obra.

Aun así, Feijóo insiste en que hay que "perder el miedo a afrontar problemas que preocupan a los ciudadanos", señalando directamente a la migración como uno de ellos. Lo hace en un contexto político marcado por el choque con el Gobierno, después de que Pedro Sánchez afirmara que en España "no sobra nadie" y que, al contrario, "falta gente para garantizar la prosperidad y la financiación del Estado del bienestar".

Tras esas palabras, Feijóo volvió a matizar su mensaje en redes sociales. Dice que cuando habla de que "sobra gente" se refiere a "quien viene a alterar la convivencia, saltarse las leyes o aprovecharse del esfuerzo del resto de ciudadanos", sin mencionar de forma directa a los migrantes, pero manteniendo el tono duro.

Un discurso que el líder del PP ha ido endureciendo en los últimos meses, advirtiendo de que "nunca defenderá una política migratoria que convierta barrios enteros en lugares irreconocibles".

Una escalada verbal que refleja también la competencia entre PP y Vox por liderar el discurso más restrictivo en migración, mientras los datos muestran que cada vez más personas extranjeras trabajan, cotizan y sostienen el sistema en España.

