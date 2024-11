El Gobierno afirma que Mazón deberá afrontar "responsabilidades judiciales" y que habrá comisiones de investigación

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tendrá que afrontar "responsabilidades políticas y judiciales" por su gestión de la DANA. En una dura intervención en el Congreso de los Diputados, ha adelantado que habrá comisiones de investigación para explicar las responsabilidades de cada uno en esta tragedia. Sin embargo, no ha concretado si la presentará el PSOE o qué fechas serán y solo ha incidido en que se depurarán responsabilidades una vez que terminen los trabajos en Valencia.

"Es muy importante que la gente sepa que habrá comisiones de investigación porque tienen derecho las víctimas a conocer con transparencia cuál ha sido la responsabilidad de cada uno", ha señalado la ministra en la Cámara Baja, donde ha insistido en que el Partido Popular "ni tiene límites" y culpa a los demás de su mala gestión de las catástrofes. "Esto ha sido tan grave que no puede ser una batalla por el relato del PP, eso es indecencia política", ha añadido, insistiendo en que "hay que aprender que no se pueden conformar con los negacionistas del cambio climático".

Además, ha afirmado que Carlos Mazón tendrá que "dirimir responsabilidades políticas y judiciales" por su "negligencia manifiesta" en la gestión de la DANA que causó más de 200 muertos en Valencia. "Esto se va a dirimir con responsabilidades políticas, y escúcheme, con responsabilidades judiciales. Porque aquí ha habido negligencia manifiesta", ha dicho Montero a la bancada del PP en la sesión de control.

Según ha remarcado, los dirigentes valencianos del PP "tendrán que comparecer y explicar desde la Generalitat Valenciana dónde estuvo cada quien, que todavía no lo han explicado", en referencia a la ausencia de Mazón en el comité de emergencias.

"El PP no sabe gestionar las situaciones de crisis", ha cargado la ministra, quien ha acusado a los 'populares' de "culpabilizar a otros" y no "asumir responsabilidades". "No saben gestionar una catástrofe y no lo van a saber nunca", ha zanjado Montero, quien ha asegurado que "habrá tiempo para dirimir posibilidades". Para la vicepresidenta, las explicaciones de Mazón en Les Corts Valencianes la semana pasada no han convencido a nadie, ni siquiera a sus compañeros de partido: "Ni yo ni ninguno de ustedes se quedaron satisfechos. Para el PP Mazón es un lastre".

Incluso, Montero ha llegado a preguntar a Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, si su partido, "en su conjunto, incluido los presidentes autonómicos, respaldan la gestión de Mazón". "¿(Juanma) Moreno Bonilla o (Isabel Díaz) Ayuso respaldan lo que ha hecho Mazón o no es verdad que Bonilla está intentando decir que él lo ha hecho diferente?", ha cuestionado. A renglón seguido, ha pedido que se centren y que "habrá tiempo de dirimir las responsabilidades porque se va a hacer en los tribunales".