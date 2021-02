El gerente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, José Soto Bonel, fue una de las 1.200 personas que se vacunaron el pasado enero, de las que 600 eran trabajadores jubilados que no tenían ninguna relación con pacientes con coronavirus. El responsable del centro recibió el primer pinchazo a pesar de que, a día de hoy, un tercio de los 3.000 sanitarios de primera fila del establecimiento no tiene todavía la primera dosis.

Fuentes de la Comunidad de Madrid han confirmado a laSexta esta vacunación, aunque reconocen que se le inmunizó "como un profesional sanitario más del hospital".

La información la ha avanzado 'Radio Madrid' de fuentes de la dirección y ahonda en la polémica vacunación masiva del Hospital que, según los sindicatos, recibió entre 2.000 y 3.000 dosis cuando solo preveían vacunar a 1.000 personas y las administraron a "varios" -en palabras del Clínico- jubilados del centro a quienes no les tocaba, escudándose en que eran voluntarios que trabajaban con pacientes de COVID-19. Sin embargo, la Cadena SER -que desveló la información- comprobó que la mayoría de estos no lo eran y que el Clínico se saltó el protocolo al inmunizar "a todo tipo de personal jubilado que nunca ha ejercido como voluntario" en el hospital, "para no tirar cientos de vacunas".

Ahora, el gerente ha sido citado el 7de febrero, tres semanas después del primer pinchazo, para recibir la segunda dosis del medicamento, la que garantiza la inmunización completa a pesar de que él no atiende directamente a pacientes con riesgo de contagio. También ha sido citado el Director de Gestión y Servicios Generales del Hospital Clínico de Madrid, Pedro Izquierdo Doyagüez.

La convocatoria se hizo a través de WhatsApp y cientos de jubilados recibieron el mensaje, que consta como "reenviado muchas veces": "Hoy y mañana están vacunando al personal jubilado del hospital. En el pabellón docente", dice el WhatsApp, invitando a toda clase de personal jubilado.

Creían que era "para todo el personal jubilado"

El Clínico aseguró en un comunicado que se está vacunando a los profesionales siguiendo el criterio de hacerlo primero a los profesionales de primera línea pero entendieron que el protocolo se extendía a todo el personal jubilado. Asimismo, ha añadido que se ha empezado a vacunar a aquellos que prestan algún servicio en el hospital y que puedan tener contacto con pacientes, acompañantes o profesionales del hospital. Es el caso de los estudiantes, trabajadores de las contratas y voluntarios, como la asociación de voluntarios jubilados del hospital, que presta servicio de acompañamiento e información a pacientes y acompañantes, ha apuntado.

Y agregó que cuando la dirección del hospital ha tenido conocimiento de esta circunstancia ha "frenado" la vacunación "de todo aquel que no estuviera en el grupo de profesionales autorizado, reordenando el flujo de vacunación". Pero ello fue después de que se vacunara el director gerente.

El hospital Clínico indica que ya ha vacunado al 70 % de su personal de primera línea.