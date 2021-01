La polémica por la vacunación de jubilados en el Hospital Clínico San Carlos sigue engordando: los sindicatos denuncian que el centro recibió entre 2.000 y 3.000 dosis cuando solo preveían vacunar a 1.000 personas. Según apuntan a laSexta, los sueros que recibieron estaban ya descongelados, pero no preparados en viales.

El hospital admitió ayer que había administrado las vacunas a "varios" jubilados del centro a quienes no les tocaba, escudándose en que eran voluntarios que trabajaban con pacientes de COVID-19. Sin embargo, la Cadena SER -que desveló la información- comprobó que la mayoría de estos no lo eran y que el Clínico se saltó el protocolo al inmunizar "a todo tipo de personal jubilado que nunca ha ejercido como voluntario" en el hospital, "para no tirar cientos de vacunas".

Los representantes de los trabajadores han solicitado una reunión urgente con el gerente para que les aclare quién decidió mandar esa cantidad de vacunas por encima de las necesarias. Ahí apuntan a la Consejería de Sanidad y a Salud Pública, quienes serían responsables de mandar este exceso de inyecciones.

La convocatoria se hizo a través de WhatsApp y cientos de jubilados recibieron el mensaje, que consta como "reenviado muchas veces": "Hoy y mañana están vacunando al personal jubilado del hospital. En el pabellón docente", dice el WhatsApp, invitando a toda clase de personal jubilado.

Creían que era "para todo el personal jubilado"

El hospital Clínico San Carlos de Madrid ha admitido este domingo que ha vacunado contra el COVID-19 a "varios" jubilados del centro que no debían haber tenido que recibir la inyección, por entender su asociación que era "para todo el personal jubilado" y no solo para los voluntarios que prestan servicio en el hospital.

El Clínico ha asegurado en un comunicado que se está vacunando a los profesionales siguiendo el criterio de hacerlo primero a los profesionales de primera línea pero entendieron que el protocolo se extendía a todo el personal jubilado. Asimismo, ha añadido que se ha empezado a vacunar a aquellos que prestan algún servicio en el hospital y que puedan tener contacto con pacientes, acompañantes o profesionales del hospital. Es el caso de los estudiantes, trabajadores de las contratas y voluntarios, como la asociación de voluntarios jubilados del hospital, que presta servicio de acompañamiento e información a pacientes y acompañantes, ha apuntado.

Y ha agregado que cuando la dirección del hospital ha tenido conocimiento de esta circunstancia ha "frenado" la vacunación "de todo aquel que no estuviera en el grupo de profesionales autorizado, reordenando el flujo de vacunación".

El hospital Clínico indica que ya ha vacunado al 60 % de su personal y espera tener vacunados a todos los profesionales esta próxima semana de la primera dosis.

No es el primer caso en el que se ha incumplido el protocolo de vacunación contra el COVID-19 en la Comunidad de Madrid. Según desveló elDiario.es hace diez días, una residencia coló a familiares de trabajadores para suministrarles la vacuna, lo que el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, calificó de "anécdota" y, tras señalar que se había abierto una investigación, aseguró que no se estaba produciendo en ningún otro centro.