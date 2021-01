En España se han administrado 768.950 dosis de la vacuna contra el COVID-19

De las 1.139.400 vacunas recibidas (1.103.700 de Pfizer/BioNTech y 35.700 de Moderna), se han inoculado 768.950 dosis. Cada día en España se administran más de 90.000 inyecciones, aunque esto todavía no alcanza la "velocidad de crucero" anticipada por el titular de Sanidad. Según el último informe de vacunación publicado por el Ministerio, Melilla es la comunidad que mejor ha dosificado sus sueros: ha aplicado el 102,5% de las recibidas. El número tiene sentido y no es un error: los sanitarios han comprobado que de cada vial se pueden extraer seis dosis y no únicamente cinco.