Fomento retrasa la reforma de la estiba tras perder el apoyo de Ciudadanos

C'S PIDE MÁS TIEMPO PARA NEGOCIAR

Fomento ha anunciado que el Gobierno no aprobará el viernes la reforma de la estiba, en contra de lo que había anunciado el ministro. El Gobierno se había quedado sin apoyos: C's anunciaba que no apoyaría el decreto si no se daba más tiempo a la negociación. La Patronal ha anunciado su disposición a negociar con los estibadores y pide la mediación del Ministerio de Empleo.