La Fiscalía ve delito en la filtración de la llamada entre la AEMET y el 112 que Mazón difundió manipulada

La Fiscalía está cerca de iniciar diligencias por la filtración de una conversación entre una trabajadora de la AEMET y otra del 112 de la Generalitat Valenciana, que el president Carlos Mazón difundió, pero en una versión editada. La filtración de la grabación, cortada para sugerir que la AEMET no alertó adecuadamente sobre la DANA, fue presentada ante la Fiscalía por la propia AEMET en marzo. Actualmente, el fiscal a cargo ha propuesto incoar diligencias de investigación, pendientes de aprobación por la Jefatura. La denuncia no señala a nadie en concreto, pero busca esclarecer si la difusión del audio constituye un delito.

La Fiscalía está un paso más cerca de abrir una investigación por la filtración de la conversación que mantuvieron el día de la DANAuna trabajadora de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otra del 112 de la Generalitat Valenciana. Una grabación que difundió el propio president, Carlos Mazón, pero manipulada de forma que reforzaba su relato de que el Ejecutivo valenciano no fue lo suficientemente avisado.

La propia AEMET llevó la filtración ante la Fiscalía de la Comunitat Valenciana el pasado mes de marzo. Ahora, fuentes fiscales han confirmado a laSexta que el fiscal encargado del estudio preliminar de la denuncia ha propuesto la incoación de diligencias de investigación para su posterior judicialización. De momento, esta propuesta se halla pendiente de aprobación por la Jefatura.

La denuncia de AEMET no iba dirigida contra nadie en concreto, pero en ella se ponía de relieve la difusión de una conversación reservada y se pedía investigar los hechos por si pudieran ser delictivos. El siguiente paso es abrir esa investigación y plantear una denuncia ante el juzgado.

El audio filtrado a varios medios de comunicación y compartido por Mazón en sus redes sociales el pasado mes de febrero estaba cortado para dar a entender que la AEMET no había dado suficiente importancia a la DANA. "Ya, en principio, no vamos a marearos con más avisos", se escucha decir a la trabajadora de la Agencia en la versión editada. Sin embargo, al escuchar el audio completo, también dice que siguen en contacto. No era, por tanto, una llamada para bajar la guardia.

