La Fiscalía apoya que Cospedal testifique en el caso Bárcenas

En un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, el fiscal Antonio Romeral se opone en cambio a la petición de IU de que declaren como testigos sus antecesores en ese cargo Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos y el expresidente del Gobierno José María Aznar para que expliquen las donaciones recibidas por el partido desde 1989 hasta ahora.

En declaraciones tras conocerse la información, Cospedal ha añadido que tiene "plena predisposición a aclarar todo aquello que sea susceptible de aclarar" y a decir todo lo que sabe, "a decir la verdad, como es lógico y normal".



Al conocer esta decisión del Ministerio Público, la "número dos" de los populares ha afirmado que en este asunto, "como en cualquier otro", cree que la "colaboración con la justicia siempre es lo mejor que se puede hacer" y, por tanto, está, "hasta cierto punto, satisfecha por colaborar con la justicia".



Ha subrayado además que está "deseosa" de que su intervención pueda "valer" para que este procedimiento siga sus trámites y "de una vez por todas se haga toda la instrucción". Si fuera así, ha aseverado, "fenomenal".



María Dolores de Cospedal ha insistido en que está "muy tranquila en el ámbito institucional y en el personal" y deseando colaborar con la justicia porque, "francamente", cree que es "bueno" para su partido.



No ha querido la secretaria general del PP opinar sobre el hecho de que la Fiscalía se oponga, en cambio, a que declaren, también como testigos, sus antecesores en el cargo Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos, así como el expresidente del Gobierno José María Aznar, para que expliquen las donaciones recibidas por el partido.



"Ni me extraña ni me deja de extrañar" esta decisión del fiscal, ha dicho Cospedal, quien ha añadido que prefiere no comentarla.



Ha recordado, en cualquier caso, que ella sería llamada a declarar para hablar de un periodo de tiempo -el que es objeto de la investigación, los años 2007 y 2008- en el que sólo fue "seis meses" secretaria general del partido, en alusión al último semestre de 2008.



"Compareceré como testigo y voy a actuar como testigo, con una plena predisposición a aclarar todo aquello que sea susceptible de aclarar y a decir todo lo que yo sé, y a decir la verdad como es lógico y normal", ha concluido Cospedal.