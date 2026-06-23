Los fiscales 'indomables' de la Audiencia Nacional: Fungairiño, Gordillo, Márquez de Prado y Rubira se enfrentaron a la Fiscalía de la época de Felipe González

Los detalles En la década de los 90, los cuatro fiscales más famosos de la Audiencia Nacional se rebelaron ante la Fiscalía y cuestionaron las órdenes de sus superiores. Creían que estaban bloqueando sus investigaciones bajo instrucciones del Gobierno de Felipe González.

Ignacio Gordillo, exfiscal de la Audiencia Nacional, falleció a los 75 años tras una destacada carrera enfrentando a grupos como ETA, GRAPO y los GAL, incluso bajo amenazas y presiones políticas. Junto a los "fiscales indomables" Eduardo Fungairiño, Dolores Márquez de Prado y Pedro Rubira, Gordillo desafió a sus superiores y se enfrentó a casos emblemáticos como el secuestro de Ortega Lara y el caso Banesto. Fungairiño fue conocido por su polémica teoría sobre ETA en el 11M, mientras Márquez de Prado defiende actualmente al empresario Julio Martínez. Rubira cuestionó la imparcialidad judicial en Cataluña. Estos fiscales marcaron una época en la justicia española.

Ignacio Gordillo arriesgó su vida en los años más sangrientos del terror de ETA, trabajó con amenazas constantes y muchas presiones políticas. Este lunes ha muerto el exfiscal a los 75 años. Uno de los más activos contra ETA, el GRAPO y los GAL. En sus 30 años en la Audiencia Nacional, trabajó en el secuestro de Ortega Lara, el asesinato de Publio Cordón, el de Lasa y Zabala o en escándalos económicos como Rumasa. Pisó charcos y fue muy incómodo para muchos en la cúpula fiscal también, porque Gordillo era uno de los "indomables".

Así se llamaba al grupo de Gordillo, 'los fiscales indomables'. Un grupo en el que, junto a Ignacio Gordillo, estaban Eduardo Fungairiño, Dolores Márquez de Prado y Pedro Rubira. Cuatro fiscales marcados por el asesinato de su colega Carmen Tagle en el 1989. Cuatro fiscales que en los 90 fueron así apodados por sus enfrentamientos con la dirección de la Fiscalía.

Era la época también del Banesto de Mario Conde o el caso de Luis Roldán y Francisco Paesa. Un tiempo en el que la Audiencia Nacional fue un verdadero campo de batalla en el que los cuatro terminaron expedientados por el fiscal general del Estado.

Fueron la generación más conocida de fiscales de la Audiencia Nacional y, en la actualidad, sus cruzadas siguen en los juzgados. Porque, por ejemplo, una de ellas está relacionada con el caso del rescate a Plus Ultra.

Dolores Márquez de Prado en la defensa de 'Julito'

Dolores Márquez de Prado ahora defiende a la persona de la que depende el futuro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La indomable Márquez de Prado es la abogada elegida por el empresario y amigo de Zapatero: Julio Martínez, 'Julito'.

Esta exfiscal ya ha participado en otra de las grandes causas judiciales y políticas, pues fue la abogada de la esposa de Luis Bárcenas, del extesorero popular, en el juicio de la Caja B del PP.

En la década de los 90, junto a sus compañeros, se rebeló en la Audiencia Nacional; todos cuestionaban las órdenes de sus superiores, creían que estaban bloqueando sus investigaciones bajo instrucciones del Gobierno de Felipe González. A la vez, se opusieron al procesamiento de Mario Conde por el caso Banesto.

Eduardo Fungairiño y la teoria de ETA en el 11M

Eduardo Fungairiño se hizo famoso por plantarle cara a sus superiores, pero también por acumular polémicas. Fue expedientado por ocultar un informe sobre el atentado de ETA contra el expresidente José María Aznar.

También dijo que las dictaduras de Argentina y Chile solo pretendían "una sustitución temporal del orden constitucional". Por ello, otros fiscales le tacharon de "fascista y vomitivo". Y es que, tras el atentado del 11M, alimentó la teoría de que podría haber sido ETA.

Pedro Rubira y Trapero

Estos cuatro fiscales asumieron algunas de las causas judiciales más importantes de la historia de España, pero también se han metido en todos los charcos. Por ejemplo, Pedro Rubira puso en duda la imparcialidad de los jueces en Cataluña para juzgar al que estaba al frente de los Mossos durante el procés, a Trapero.

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