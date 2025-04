El fiscal pide al Supremo que rechace la demanda del novio de Ayuso contra Montero porque le ampara la "libertad de expresión"

El fiscal Javier Muñoz ha pedido al Supremo que rechace la demanda del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra la ministra María Jesús Montero porque le ampara la "libertad de expresión".

González Amador interpuso una demanda contra la ministra de Hacienda por decir que su ático "proviene de un delito". Le reclama 40.000 euros por intromisión ilegítima en su derecho al honor. Por ello, este jueves se ha celebrado una vista ante la Sala Civil del Tribunal Supremo al que han acudido los abogados de las partes.

La defensa de González Amador, representada por la abogada Guadalupe Sánchez, ha aportado a la causa un correo de la Secretaría de Estado de Comunicación de la Presidencia del Gobierno remitido por error a los medios de comunicación que incluía un argumentario sobre González Amador. Unos fragmentos, que dice la defensa del novio de Ayuso, los reproducía textualmente Montero.

Por ello, la defensa ha propuesto que Montero aporte como prueba esos argumentarios que presuntamente recibió sobre el novio de Ayuso de Moncloa y el PSOE. La defensa ha pedido que si no lo hace, se reclame a los remitentes. Pero el correo del argumentario es del 3 de diciembre, seis meses después de las primeras manifestaciones de Montero.

La Abogacía del Estado, quien representa a Montero, ha apuntado que no han tenido conocimiento de ese correo y señala que se está ampliando la demanda sin que la otra parte pueda defenderse.

Por su parte, la Fiscalía ha señalado que la defensa de González Amador intenta introducir un documento que no tiene nada que ver con la causa y se ha opuesto a que se incluya el argumentario porque considera que no afecta al contenido de las declaraciones. En cambio, el Tribunal ha declarado pertinentes todas las pruebas, incluido el correo del argumentario.

"Manifestaciones muy graves"

La defensa de González Amador, Guadalupe Sánchez, ha asegurado que las declaraciones de Montero "son manifestaciones muy graves que imputan" a su cliente "delitos por lo que no ha sido condenado".

Dice que el novio de Ayuso tampoco ha confesado ningún delito porque no hay sentencia firme ni conformidad con el Ministerio Fiscal y defiende que es "absolutamente falso" que haya adquirido su vivienda con fraude a la Hacienda Pública. Según dice, "son juicios de valor que comentan noticias que se van publicando".

Por tanto, ha pedido una sentencia condenatoria porque las informaciones periodísticas en modo alguno constituyen sentencias judiciales. Recuerda, así, el auto del juez Ángel Hurtado en el que destacaba el "daño reputacional" que sufre González Amador cuando se le llama "delincuente confeso" o "defraudador confeso".

Guadalupe Sánchez ha indicado que su representado no es un cargo público, no tiene redes sociales, nunca ha hecho manifestaciones públicas y no es un personaje público porque "no lo ha buscado".

En cambio, la Abogacía del Estado ha defendido que las manifestaciones que motivan la demanda tienen "interés general" porque forman parte del "debate público". Señala que con su correo reconociendo dos delitos fiscales, el demandante se colocó de forma consciente en una posición activa de interés general.

Así, insiste que la cuestión relativa al "delincuente confeso" y "defraudador confeso" es una situación en la que se ha colocado el propio González Amador cuando su abogado mandó el correo en el que reconocía los dos delitos fiscales.

Ante esto, el fiscal ha aclarado que no hay vulneración del derecho al honor al estar amparada Montero por el derecho a la libertad de expresión y ha añadido que, a diferencia del derecho a la información, en el derecho a la libertad de expresión no se debe demostrar que lo que se dice es verdad.