El PP celebra la prórroga de Almaraz hasta 2030 y carga contra el Gobierno: "Es reconocer el fracaso de su política energética"

¿Qué han dicho? Fuentes 'populares' a laSexta apuntan a que el Ejecutivo "sabía que no podía cerrar las nucleares" y que "solo sabe engañar". Exigen la cancelación del calendario de cierres para Almaraz y el resto de centrales.

El Gobierno ha decidido extender la operación de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030, aplazando su cierre previsto para 2027, según el BOE. Esta decisión ha sido celebrada por el PP, que la considera un reconocimiento del fracaso de la política energética de Pedro Sánchez. Los populares critican que la medida se haya tomado discretamente y la califican como un "parche" a una gestión ideologizada, afirmando que va en contra de las tendencias europeas. Defienden la energía nuclear como clave para la autonomía energética y piden cancelar los cierres de otras centrales nucleares en España. Además, destacan el impacto socioeconómico positivo en la comarca cacereña, donde dependen más de 4,000 personas de la central de Almaraz.

El Gobierno ha decidido ampliar hasta el 8 de junio de 2030 la vida de la central nuclear de Almaraz. Su cierre, previsto para 2027, queda en nada después de la autorización publicada en el BOE y que ha celebrado el PP. Así lo confirman a laSexta fuentes de Génova, que afirman también que tal decisión "supone el reconocimiento del fracaso de la política energética" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En ese sentido, apuntan a que las consecuencias se pagaron con el "apagón total" de finales de abril de 2025 y hablan de que el Gobierno "se enmienda a sí mismo": "Lo ha querido hacer de tapadillo, con una publicación en el BOE y sin anunciarlo de forma pública la ministra Aagesen".

Los 'populares', según cuentan a laSexta las mismas fuentes, hablan de que esta "miniprórroga" es tan solo "un parche a una gestión ideologizada de Sánchez": "Como en otros temas fundamentales va en sentido contrario a los países de la Unión Europea".

"La energía nuclear es clave para garantizar nuestra autonomía estratégica y no depender de terceros países en la garantía del suministro", cuentan en el PP.

Desde Génova, afirman que el Gobierno "sabía que no se podía cerrar las nucleares" y que "solo sabe engañar": "En el PP hemos insistido con diferentes iniciativas en el Congreso y en el Senado a la defensa de la nuclear y su convivencia con otras energías, como las renovables".

"No es suficiente"

"Esta decisión no es suficiente. Exigimos al Gobierno que cancele el calendario de cierres no solo en Almaraz sino también en el resto de centrales nucleares en España", insisten desde Génova.

Además, tildan a la nuclear de "energía limpia" y como "un recurso clave que aporta estabilidad al sistema eléctrico": "Así lo ha reconocido la propia Unión Europea".

"Nos alegramos de que el Gobierno rectifique. También desde el punto de vista socioeconómico, porque de Alcaraz depende más de 4.000 personas de la comarca cacereña", concluyen en el PP.

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