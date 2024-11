Antonio García Ferreras, director de Al Rojo Vivo, analizó lo que sucedió en Paiporta con Felipe VI, con Pedro Sánchez y con Carlos Mazón. Los presidentes del Gobierno y de la Generalitat, a quienes acompañaba el rey, fueron recibidos con insultos e incluso se les lanzó diversos objetos que iban desde bolas de barro a palos.

Así valoró Ferreras lo sucedido: "Estamos entre dos factores. El factor de la indignación, de personas que se sienten desasistidas y que no ven una respuesta potente. Una respuesta como se merecen. Otra cosa ya es cómo canalizar esa indignación. Lo que me sorprende, y es otro ejemplo de la desastrosa coordinación y gestión, es que nadie previese esto. ¿Qué pensaban los responsables que han decidido que el rey fuese acompañado de Sánchez y de Mazón? Es evidente que podía pasar".

"Acuden a la zona cero del desastre. Con gente enfadada por la falta de previsión y por la falta de respuesta contundente. Esos gritos no van contra el rey. Van contra el presidente del Gobierno y contra el de la Generalitat Valenciana. Quien haya estado ahí 24 horas sabe de la crispación de la gente. De gente que se siente abandonada después del desastre. Y todo brota cuando ve en la zona cero a los responsables políticos que no está dando la talla", insistió.

Porque en el foco, según Ferreras, están Mazón y Sánchez: "El presidente de la Generalitat ha sido incapaz de gestionar la previsión y el después de la DANA. Cómo no van a decir nada. A Sánchez le atribuyen la falta de respuesta. No piensan si es o si no es constitucional que manden a 10.000 militares. La gente lo que dice es por qué no están aquí desde el primer día".

"A día de hoy siguen desasistidos. Sienten la falta de asistencia de los representantes políticos. Y es mentira que todo funcione bien. Mazón tuvo la caradura de decir que creaba, después de casi cinco días, cinco grupos de respuesta inmediata. Lo más terrible es que no saben gestionar el después de la DANA", concluyó.