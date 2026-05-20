Sánchez descarta el adelanto electoral tras la imputación del expresidente Zapatero: "Habrá elecciones en 2027"

Los detalles Al ser preguntado por Feijóo por "cuánto podrá aguantar" en el Ejecutivo, Sánchez se ha mostrado claro: "Habrá elecciones en 2027". Además, ha cerrado filas con Zapatero tras su imputación. "Todo mi apoyo a Zapatero", ha apuntado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado un adelanto electoral tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, mostrando su apoyo y respeto a la presunción de inocencia. Durante la sesión de control, Sánchez criticó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sugiriendo que reflexione sobre la corrupción dentro de su partido. También cuestionó cómo Feijóo obtuvo información confidencial durante la campaña electoral. Sánchez enfatizó que las elecciones serán en 2027 y que el gobierno se alcanza con votos, no con atajos. La intervención provocó quejas de la bancada del PP, lo que llevó a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, a llamarlos al orden.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado el adelanto electoral tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con quien ha cerrado filas este miércoles.

"Toda la colaboración con la Justicia, todo mi respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo a Zapatero", ha asegurado Sánchez en la sesión de control. Así, le ha espetado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "si quiere mirar a la corrupción mírese al espejo o mire las fotos que tiene de su pasado".

"El 12 de mayo usted en plena campaña electoral anunció un sumario que estaba bajo secreto. ¿Quién le pasa la información? ¿Miguel Ángel Rodríguez? ¿El mismo que dice 'palante'? Lo que va 'palante' es el crecimiento, lo que va 'patrás' son sus acuerdos con la extremaderecha", ha asegurado Sánchez.

Así, le ha recordado a Feijóo que "al gobierno se llega con votos no con atajos". "Habrá elecciones en 2027 y si los españoles quieren aquí estaremos ocho años más o cuatro años más para seguir haciendo avanzar a España", ha añadido.

Ante esta respuesta, la bancada del PP ha comenzado a quejarse y la presidenta de la Cámara ha tenido que llamarles la atención. "Les he dicho muchas veces que no pataleen ni golpeen el mobiliario", ha pedido Francina Armengol.

Noticia en ampliación...