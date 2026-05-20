Feijóo afirma que hará "todo lo posible" para que haya un cambio de Gobierno y acusa a Sánchez de "manchar la Presidencia"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, entra al Congreso de los Diputados acompañado de la portavoz de la formación en la Cámara Baja, Ester Muñoz

¿Qué ha dicho? "Solo hay que leer el auto para saber que, sin su Consejo de Ministros, Zapatero no podría haber delinquido", ha espetado Feijóo a Sánchez, al que ha preguntado "cuánto podrá aguantar".

En la sesión de control al Gobierno, Alberto Núñez Feijóo centró su intervención en criticar a Pedro Sánchez por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional. Feijóo insinuó que el expresidente no podría haber delinquido sin el Consejo de Ministros de Sánchez. Además, el líder del PP anunció su intención de promover un cambio de Gobierno cuando lo considere oportuno. En su respuesta, Sánchez defendió el legado de Zapatero y sugirió la posibilidad de 'lawfare', acusando a Feijóo de buscar llegar a La Moncloa mediante "atajos". Este enfrentamiento marcó la primera sesión de control tras el levantamiento del secreto de sumario de la investigación a Zapatero.

Alberto Núñez Feijóo ha dedicado su intervención de este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados a señalar a Pedro Sánchez por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional. El líder del PP cree que el expresidente del Gobierno "no podría haber delinquido sin el Consejo de Ministros" de Sánchez.

No obstante, uno de los titulares más destacados que ha dejado el líder del PP ha estado después de hablar desde su escaño, cuando en una conversación con periodistas ha avanzado que hará "todo lo posible" para que haya un cambio de Gobierno cuando crea que ha llegado el momento.

"Ayer un juez imputó a su faro moral por los delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. ¿Cómo ejercía su influencia en su Gobierno? ¿Hablaba con usted? ¿Se va a remitir a los jueces? ¿Qué hace ahí, manchando una vez más la presidencia del Gobierno?", ha preguntado Feijóo a Sánchez.

Tras escuchar la respuesta de Sánchez, que ha defendido el legado de Zapatero como presidente del Gobierno y la presunción de inocencia, Feijóo ha comentado que "ya han visto" esa situación antes. "Aplaudieron a Ábalos, defendieron a Santos Cerdán... ¿Cuánto podrá aguantar? Algunos que siguen siendo honestos se han quedado de piedra. ¿Por qué usted no?", ha vuelto a preguntar Feijóo a Sánchez, que ha sido aplaudido por la bancada del PP.

"Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada: ha llegado para saquear todo. El que pueda robar, que robe. Parece que han robado hasta los que estaban retirados", ha añadido Feijóo, mientras Sánchez le ha avisado de que no habrá elecciones hasta 2027.

"Mírese al espejo o recuerde las fotos que tiene de su pasado", ha contestado el presidente del Gobierno, que cerró filas en torno a Zapatero mientras utilizaba la imagen de Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado en el verano de 1995. Este cruce de reproches protagonizó la primera sesión de control del Congreso después de que el juez José Luis Calama levantara este martes el secreto de sumario de la investigación a Zapatero.

Sánchez ha garantizado que su Ejecutivo colaborará con la Justicia, aunque ha sugerido que podría existir 'lawfare' al acusar al líder de la oposición de querer llegar a La Moncloa con "atajos" y de tener información privilegiada de los tribunales por avanzar la imputación de Zapatero.

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