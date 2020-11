El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha advertido que estas Navidades se podrán celebrar, pero teniendo en cuenta que la pandemia del coronavirus no ha desaparecido. "No es una cuestión de no celebrar la Navidad, es una cuestión de hacerlo bien", ha señalado, asegurando que él mismo va a celebrarlo.

"Yo voy a celebrar la Navidad, pero con todas las medidas. Si en lugar de 35 nos tenemos que juntar diez personas, pues nos juntaremos diez". "La Navidad se va a celebrar, pero hay que hacerlo bien , con unas medidas de precaución, lo que lleva un tiempo de preparación mental y concienciación", ha insistido.

Así, ha explicado que las medidas dependerán de la evolución de la pandemia pero sí han de ser "contundentes" para controlar la transmisión del virus en las señaladas fechas. Ahora, ha dicho el portavoz de Sanidad, estamos a un "nivel malo", pero la previsión es de que descienda para poder "relajar medidas".

Esto, ha recordado, no será homogéneo en todo el territorio español, por lo que plantea que las restricciones "tendrán que irse adaptando en cada territorio".

Antes de las Navidades a Sanidad le preocupa el puente de la Constitución. "¿Qué va a pasar después del puente? No lo sabemos, lo sabremos después. Por lo tanto tampoco podemos saber en Navidad. Lo que hay que hacer es tomar las medidas adecuadas en el momento adecuado", ha defendido Simón.

Mientras que el director del CCAES plantea que las medidas que se apliquen en las navidades vayan ajustadas a la situación de la pandemia en cada comunidad, y en ese momento, Gobierno y Comunidades Autónomas se han dado una semana más para acordar un plan con las recomendaciones para esos días.

El objetivo del Ejecutivo es el de que haya consenso a la hora de anunciar estas restricciones: "Vamos a recoger todas las observaciones y a ver si podemos llegar a un consenso la próxima semana", ha puntualizado este miércoles Salvador Illa, ministro de Sanidad, añadiendo que "el documento requiere trabajo y por eso nos hemos dado más tiempo".