El plan con las recomendaciones para Navidad que el Gobierno había anunciado que llegaría esta semana tendrá que esperar unos cuantos días más, hasta el próximo Consejo Interterritorial de Salud. Por el momento, según ha indicado el ministro de Sanidad en rueda de prensa tras la reunión con los consejeros de sanidad, ese consenso todavía no se habría dado e incluso faltarían algunas comunidades autónomas por pronunciarse sobre las medidas que proponen para las fiestas.

El objetivo del Ejecutivo es el de que haya consenso a la hora de anunciar restricciones: "Vamos a recoger todas las observaciones y a ver si podemos llegar a un consenso la próxima semana", ha puntualizado Illa, añadiendo que "el documento requiere trabajo y por eso nos hemos dado más tiempo".

Pero la decisión que salga del próximo encuentro de Sanidad con las comunidades autónomas será sencillamente eso, de recomendaciones que después deberán aplicar los gobiernos autonómicos "a las realidades de cada territorio". Es decir, cada comunidad podría aplicar sus propias restricciones y medidas, diferentes a las de otras regiones. El Gobierno, no obstante, insiste: "Hay una línea que es la de la precaución y pedir sensatez y prudencia" en estas fechas.

Sobre las posibles diferencias que pueda haber a la hora de aplicar medidas para Navidad se ha pronunciado Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública. "El marco jurídico que tenemos es el estado de alarma" y será este el que regule las distintas decisiones que "estimen adecuadas" las autoridades competentes delegadas en función de la evolución de los datos, ha concretado Darias. Pero cree que "es importante la necesidad de llegar a un acuerdo y unos criterios comunes".

Asegura la ministra de Política Territorial que el consenso "ha sido demandado ampliamente por la mayoría de consejeros", y en eso, está volcado el Gobierno. "Ellos lo han reclamado y lo han afirmado, juntos vamos a llegar más lejos", ha añadido la ministra.

"Estas Navidades van a ser diferentes para llegar a otras próximas Navidades"

Además, el Gobierno no ha dejado de recordar que unas fechas tan "especiales" y "entrañables" como son las navidades para todos los ciudadanos, deberán celebrarse de una manera diferente por la pandemia del COVID-19. "Es muy importante que no las celebremos solo este año, si no que tengamos muchos años por delante para celebrar etas fiestas", ha insistido Carolina Darias. "Es muy importante ser conscientes que estas Navidades van a ser diferentes para llegar a otras próximas Navidades", ha añadido. Con ese objetivo, ha destacado la ministra, trabajan Gobierno y comunidades autónomas.