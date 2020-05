Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, se ha quedado "sorprendido" cuando, durante la comparecencia para la actualización de los datos del COVID-19, un periodista le ha preguntado sobre qué le parece que algunas personas estén adjuntando su posible inmunidad en los currículum para encontrar trabajo.

"Yo no sé mucho de leyes, pero creo que puede ser incluso ilegal y si no es ilegal,no me parece muy moral", ha manifestado Simón, criticando que se está hablando "de que se pueda discriminar a personas por motivos de salud; ni siquiera por problemas de salud porque probablemente sean personas sanas".

"Me sorprende y me resulta complicado de entender"

En este sentido, el portavoz de Sanidad ha afirmado que "preferiría que hablasen otros que sepan más de legislación y derechos laborales", pero que a él, "como ciudadano", le "sorprende" y le "resulta complicado de entender, cuando menos".

Para Simón, se trata de "un entendimiento incorrecto de lo que significan los anticuerpos". "En España, de los 47 millones, sabemos que hay 45 millones que no tienen anticuerpos porque no se han infectado. Estamos diciendo que esos dos millones que han tenido la desgracia de infectarse, van a tener unos privilegios sobre personas perfectamente sanas que no han tenido ninguna enfermedad y que no suponen ningún riesgo para nadie", ha criticado el experto en Sanidad.

Por último, Fernando Simón ha concluido su intervención expresando que no entiende "cómo se pretende utilizar este tema de los anticuerpos ni desde el punto de vista del empleador como el que busca trabajo.".