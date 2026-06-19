Fernández-Miranda cree que el informe sobre González Amador "es contundente": "Judicialmente se le está poniendo un horizonte feo"

Juan Fernández-Miranda opina en Más Vale Tarde sobre el informe de Hacienda que indica que el novio de Ayuso cobró 4,4 millones de euros de Quirón y asegura que "tiene que explicar algunas cosas que son sospechosas".

Según el informe de Hacienda, Alberto González Amador habría cobrado 4,4 millones de euros del grupo Quirón en un periodo de cuatro años. El informe también apunta que la empresa del novio de Ayuso realizó trabajos de consultoría para el grupo sanitario cuando no tenía capacidad ni personal para ello. Por ello, Hacienda considera que podría haber indicios de simulación.

"Todos los organismos del sistema funcionan, se está demostrando", afirma Juan Fernández-Miranda, que considera que el informe "es contundente".

Llegados a este punto, el periodista apunta que "Alberto González Amador tiene que explicar algunas cosas que son sospechosas o, por lo menos, raras". Además, apunta que "esto tiene una pinta difícil" para el novio de Isabel Díaz Ayuso, al que, señala, "judicialmente se le está poniendo un horizonte feo".

Por otro lado está su vínculo con la presidenta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, donde sus problemas judiciales podrían "adquirir una trascendencia mucho mayor y le daría un cariz político".

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