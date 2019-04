Fernández Díaz y Margallo ceden sus carteras a Zoido y Dastis en intercambios llenos de emoción y agradecimientos

Llegan nuevos tiempos al Ministerio del Interior en uno de los intercambios de carteras más multitudinarios, y en un día muy intenso para los ministros. Juan Ignacio Zoido llega con un objetivo claro: facilitar las cosas.

El exalcade de Sevilla reconoce que no esperaba el encargo. "No me podía imaginar en mi vida que iba a ser ministro del Interior del Gobierno de España", ha afirmado. Ahora tendrá que coordinar la Policía, la Guardia Civil y la lucha antiterrorista.

Desde Podemos ya le exigen varios asuntos. "Quiero que explique si en la frontera sur de España se respetan los derechos humanos", ha afirmado Irene Montero, portavoz adjunto de Podemos en el Congreso.

Zoido reemplaza a Jorge Fernández Díaz, cuya carrera quedó marcada, entre otras polémicas, por la publicación de las conversaciones con el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña.

Los dos viejos amigos de Rajoy han sido los grandes perdedores del nuevo gobierno. Margallo se ha despedido recordando sus dos obsesiones esta legislatura: Cataluña y Gibraltar. "Hay que recuperar la soberanía que siempre hemos reclamado... partido a partido", ha considerado el exministro de Asuntos Exteriores.

Al frente de la cartera, Alfonso Dastis, denominado como el 'antiMargallo' por su perfil cauto, moderado y prudente. Finalmente, un emocionado Margallo ha cedido el testigo a su sucesor, entregándole una cartera ministerial de la que, sin duda, le ha costado desprenderse.