Nueve días después de los incidentes en Paiporta, Felipe VI vuelve a Valencia para visitar a las unidades militares desplegadas en la Comunitat Valenciana con motivo de la DANA y el Buque Galicia.

En este caso, el rey viajará solo, sin la reina Letizia, para visitar el buque de asalto anfibio Galicia y la base logística principal del Ejército de Tierra en la Feria de Muestras de Valencia. Aunque no se prevé que Felipe VI visite las zonas afectadas, la alcaldesa de Chiva, Amparo Fort, contó a laSexta que los reyes se habían comprometido a visitar el municipio, encuentro que se tuvo que cancelar tras la tensión en Paiporta.

Actualmente, 8.500 efectivos de los tres ejércitos y la Guardia Real, 2.103 de ellos pertenecientes a la Unidad Militar de Emergencias (UME), se encuentran desplegados en los municipios de la Comunidad Valenciana afectados por el temporal, 72 en total en una superficie de 4.608 kilómetros cuadrados, el equivalente al 43% de la superficie de toda la provincia de Valencia.

La tensa visita de los reyes en Paiporta

Se trata de la segunda visita del rey en la Comunitat Valenciana en nueve días. La última estuvo protagonizada por varios momentos de tensión. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y los reyes fueron recibidos con lanzamientos de barro, gritos e insultos en Paiporta, una de las localidades más afectadas de la DANA.

Tras abandonar Sánchez Paiporta por motivos de seguridad, los reyes se quedaron y escucharon las quejas de los ciudadanos. En uno de los momentos destacados, uno de ellos espetó a Felipe VI que hubiera ido y aseguraba que "este Gobierno tiene que irse". El rey, por su parte, respondió que "todo es un equilibro". "Si quieres no vengo y me quedo en Madrid", añadió.

Ante las quejas de los ciudadanos de Paiporta, Felipe VI les indicó que "no hagáis caso a todo lo que se publica porque hay mucha intoxicación informativa". "¿Para qué? Para que haya caos. Hay mucha gente interesada en eso", continúo el rey. Los ciudadanos en cambio aseguraron que "esto ya es peor que un caos, esto es lo peor del mundo".

Otros de los momentos más destacados de la visita los protagonizó la reina Letizia. Muchos ciudadanos se acercaron a echarle en cara que aún "hay muertos sin sacar". "A ti no te hace falta agua. Ni a ti ni a tus hijas", le espetó otra mujer. Pero hubo otras que se disculparon con la reina por haber lanzado bolas de barro. "Perdonad, no sabíamos quiénes erais. Perdonadnos, creíamos que era él. Perdonadnos", le dijo una mujer. Otra, además, insistió en que "Reina, no es por ustedes". Ante todos estos comentarios, la reina no paraba de repetir "lo siento" y "tienes razón", en apoyo a los ciudadanos.