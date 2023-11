El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha burlado de Pedro Sánchez por su carcajada desde la tribuna del Congreso de los Diputados en el discurso de investidura. "Hay un tic patológico ahí que sería bueno estudiar por los que saben de esto", ha dicho durante una entrevista en 'Antena 3'.

Con este 'diagnóstico' que hace del presidente del Gobierno, hablando de que tiene un problema, Feijóo se suma a la campaña que desde hace semanas deslizan desde Vox y grupos de extrema derecha y que lleva a poner en duda la salud mental de Sánchez.

Santiago Abascal ya llegó a mandarle al psiquiatra y ahora Feijóo afirma que tiene un "tic patológico" que un especialista debería analizar. El líder de la oposición ha hecho estas declaraciones en referencia al momento en el que Sánchez soltó una carcajada al recordar que Feijóo había llegado a decir que "no era presidente porque no quería".

"Sería para estudiar si este tipo de carcajada en el Congreso es una carcajada normal o por el contrario, hay algún indicio desde el punto de vista patológico", ha apostillado el 'popular'.

Concretamente, el presidente del Gobierno habló de la "teoría" que, bajo su punto de vista, habían adoptado en el PP para justificar la falta de apoyos para gobernar, pese a ser el partido más votado en las elecciones generales de junio. "Es el primer español que no es presidente del Gobierno porque no quiere", bromeó Sánchez. Una frase que provocó las carcajadas y aplausos en la bancada socialista pero que también hizo que el propio Feijóo se riera.

Ahora, Feijóo ha decidido contraatacar elevando el tono y equiparándolo a una enfermedad. "Escuchar a Sánchez reírse de que yo no he asumido los compromisos con Junts que me han impedido ser presidente del Gobierno, reírse de eso, acredita, en primer lugar, que no tiene un concepto moral de lo que es asumir la responsabilidad de ser presidente del Gobierno y que no entiende cómo alguien pudiendo serlo, no lo ha sido, porque no estoy dispuesto a asumir ese tipo de compromisos", ha defendido además.

Patxi López, a Feijóo: "Cuando el respeto no te alcanza, solo queda el insulto"

A estas declaraciones no ha tardado en reaccionar Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, quien ha espetado a Feijóo por su falta de respeto al presidente del Ejecutivo. "Cuando las urnas te rechazan y sigues diciendo que eres el ganador. Cuando no sabes qué decir porque no hay argumentos. Cuando el respeto no te alcanza… sólo queda el insulto. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Feijoo?", ha cuestionado el socialista.

"Ha cruzado la línea de la decencia. Es lo que ocurre cuando no se tienen argumentos. Su frustración la convierte en rabia y rencor y así no hay proyecto", ha apostillado López.

No es la primera vez que Sánchez es víctima de este tipo de ataques que tratan de "deshumanizarle", tal y como él mismo viene denunciando hace tiempo. En una entrevista en 'Lo de Évole', antes de las elecciones del 23 de julio, Sánchez acusó a la oposición de haber adoptado una "estrategia trumpista" para deshumanizar a su persona.