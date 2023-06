"¿Es una coña no?", así ha reaccionado Pedro Sánchez a la disyuntiva que propone la derecha y la extrema derecha en la que proponen elegir entre "Sánchez o España". "Dice el PP, 'o Sánchez o España'. ¿Es una coña no? La disyuntiva es o Sánchez o Feijóo, pero no Sánchez o España", ha aclarado.

"Cuando se dice 'o Sanchez o España', se dice que aquellos que no votamos al PP o a Vox no somos España. Este es un argumento muy peligroso. A mi me suena a lo que dice Viktor Orbán, o Budapest o Bruselas, o lo que decía Trump, o EEUU o los socialistas. Las disyuntivas no son esas, son otras", ha replicado.

En una entrevista en Onda Cero, el presidente Sánchez ha asegurado que "no estamos hablando de Sánchez o España, como tampoco estamos planteando unas elecciones que sean Feijóo o el planeta Tierra".

En esta línea, ha calificado el "trumpismo" como "la falta absoluta del respeto al cumplimiento con la legalidad" y ha acusado al PP de ser "trumpista" al llevar "cinco años incumpliendo la Constitución española" por no renovar el CGPJ.

"El trumpismo significa también poner en cuestión los resultados electorales. El pasado 28M escuchamos a figuras muy importantes del PP decir que podía haber puecherazo por parte del señor Sánchez", ha recordado.

El presidente también ha apuntado que otro aspecto de ese "trumpismo" es "deshumanizar a tu adversario político" y en este extremo "se han superado todas las líneas rojas": "Decir que Sánchez es un bolivariano, un egoísta, un soberbio, una persona sin sentimientos, el partido Sanchista llaman ahora al PSOE. Ese intento de deshumanizar a tu adversario político, que es una constante en la estrategia del PP.

Sánchez: "Sabemos quién será el vicepresidente de Feijóo, Santiago Abascal"

Sánchez ha arremetido contra el PP debido a sus acuerdos con Vox y ha destacado que en la derecha existe una alianza clara entre estos dos partidos, que se repetirá tras las generales si suman mayoría: "Con respecto al equipo de Feijóo, solo conocemos quién será su vicepresidente, Santiago Abascal".

El jefe del Ejecutivo ha reiterado que se ha revelado claramente cuál es la opción que tiene Feijóo, la cual implica gobernar junto a Vox. Sánchez también ha criticado que lo que resulta "más peligroso" no es solo el partido de Abascal, sino también el hecho de que el PP asuma las posturas de Vox, como la negación de la violencia de género o del cambio climático. En el primer caso, se refiere al pacto en la Comunidad Valenciana que utiliza el término "violencia intrafamiliar" en lugar de "violencia machista".