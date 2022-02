El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este martes cambios dentro del Partido Popular y abrir una nueva etapa que permita "desbloquear la actual situación de colapso" que atraviesa.

En un acto celebrado en Pontevedra, Núñez Feijóo entiende que el PP debe dar voz a la gente para decidir el futuro del partido y poder mandar a la ciudadanía un mensaje de "tranquilidad, seriedad y optimismo".

"Todos somos responsables de esta situación. Tenemos que estar a la altura y tomar decisiones, yo entre ellos", ha señalado el dirigente gallego, que no ha querido verbalizar si él mismo daría el paso para eventualmente suceder a Pablo Casado como presidente nacional del partido.

Feijóo, que una vez más ha esquivado esa cuestión, se ha limitado a apuntar que "tomará decisiones" en función de lo que el partido "pida a cada uno de sus dirigentes que haga", para lo cual ha pedido "tiempo al tiempo" y dejar que los que piden cambios en la dirección nacional hagan sus propuestas.

Entiende, no en vano, que "no se pueden pedir cambios en las personas y no proponer alternativas" y que, posteriormente, deben ser los militantes y los que tengan derecho a voto los que decidan en un posible congreso extraordinario del partido.

El presidente gallego, que ha confirmado que acudirá mañana a la reunión convocada por la dirección nacional del PP con los presidentes autonómicos, ha reiterado que "es nuestra obligación" encontrar el mecanismo para dar paso a una etapa "de ilusión" en el PP.

"Lo que está claro es que así no podemos seguir", ha sentenciado Núñez Feijóo, que ha calificado de "inédita" la situación que atraviesa la formación popular y que, a su juicio, es responsabilidad de los dirigentes "y no de las bases" o debido a un fracaso electoral.

Feijóo ha destacado que cree que "tienen razón" los dirigentes que solicitan la dimisión de Teodoro García Egea como secretario general y la convocatoria de un congreso extraordinario, aunque ha apelado esperar a la reunión de mañana "y ver qué dice el presidente nacional".

En todo caso, ha insistido en que para abrir nuevos horizontes dentro del PP, el partido necesita incorporar a gente que pueda garantizar una nueva etapa "con responsabilidad, con sosiego y con determinación".

Con respecto a la decisión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de dimitir como portavoz nacional del PP, Núñez Feijóo ha asegurado que no ha sido una "sorpresa" porque ya había expresado su intención de centrarse en la Alcaldía de cara a las próximas elecciones.