Feijóo prevé que Zapatero sea "uno de los últimos en comparecer" en la comisión de investigación sobre el caso Koldo

Los detalles El líder del PP no descarta que el expresidente del Gobierno pueda sentarse en el banquillo de los acusados por su papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no descarta que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pueda sentarse en el banquillo de los acusados durante el 2026 por su papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, según ha expresado el líder de la oposición durante una entrevista con 'Servimedia', en la que ha señalado que su idea es que el socialista sea "uno de los últimos en comparecer" en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, con el objetivo de recabar más información antes de interrogarle.

"El presidente Zapatero tiene que acreditar si medió o no medió en el rescate de un avión por un importe de 53 millones de euros de dinero público, tiene que explicar por qué durante tanto tiempo viajaba una o dos veces al mes a entrevistarse con el dictador Maduro, y tiene que explicar si realmente es un lobista o no de empresas asiáticas", ha manifestado.

Así, el líder del Partido Popular ha subrayado que, "como Zapatero no ha dado explicaciones" al respecto, le han "tenido que llamar y comparecerá en el Senado, en la comisión de investigación", y no descarta que el expresidente del Gobierno pueda sentarse "en un banquillo". "Sin embargo, eso no es responsabilidad ni potestad mía; eso dependerá de los sumarios, de las investigaciones, de la UCO y, al final, de los jueces", ha apuntado.

En este sentido, Feijóo ha asegurado que no tiene "ningún interés" por ver esa escena, pero ha defendido que el exlíder del Ejecutivo debe cesar su "silencio" y aclarar informaciones que son "absolutamente alarmantes", entre las que está su encuentro con el empresario Julio Martínez en El Pardo unas horas antes de que el directivo fuera detenido por la Policía Nacional en el marco de la causa por la que se investiga a Plus Ultra por blanqueo de fondos públicos.

No obstante, el PP no tiene previsto forzar su comparecencia en el corto plazo. En primer lugar, ha dicho, porque antes desfilarán otros implicados en el caso, como puede ser el propio Julio Martínez; y en segundo, "por una cuestión de respeto". "Será uno de los últimos en comparecer simplemente porque ha sido presidente del Gobierno de mi país", ha concluido.

