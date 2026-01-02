Detenido un hombre por agredir con arma blanca al propietario de un local y a su hijo menor para robar en Burguillos, Sevilla

Los detalles El autor trató de hurtar varios productos, pero fue descubierto por el dueño, lo que inició una fuerte discusión por la que el pequeño sufrió heridas.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Burguillos, Sevilla, por intento de robo y agresión con arma blanca en un establecimiento de alimentación. El incidente comenzó cuando el propietario descubrió al individuo intentando hurtar productos, lo que desencadenó una discusión. Al ser confrontado, el agresor atacó al propietario y a su hijo menor, quien sufrió una herida en el antebrazo. El agresor huyó antes de la llegada de los agentes, pero fue identificado gracias a testimonios y cámaras de seguridad. Posteriormente, fue localizado y arrestado, siendo acusado de robo con fuerza y lesiones, y se decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por intento de robo en un establecimiento en la localidad sevillana de Burguillos y por agredir tanto al propietario como a su hijo menor, mediante el empleo de un arma blanca.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento de alimentación, donde el autor trató de hurtar varios productos y fue descubierto por el propietario, lo que inició una fuerte discusión, informa en un comunicado.

El propietario le pidió que devolviera estos productos, pero el autor sacó un arma blanca y arremetió contra esta persona y contra su hijo, quien sufrió una herida en su antebrazo, que requirió asistencia médica.

Finalmente, el autor de los hechos huyó a pie antes de la llegada de los agentes. Los testimonios y las cámaras de videovigilancia confirmaron el robo, la agresión con arma blanca y la posterior huida del autor.

Por ello, se activó un operativo de búsqueda y se localizó y se detuvo al autor, después de entrar en la vivienda en la que se encontraba oculto. El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad competente como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas y un delito de lesiones, quien decretó su ingreso en prisión provisional y sin fianza.

