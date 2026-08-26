Feijóo pide la convocatoria inmediata de la Comisión de Secretos Oficiales tras el "desbarajuste de versiones" de Robles y Marlaska

Los detalles "Está tan claro que alguien miente como que ninguno ha cumplido con su responsabilidad", ha dicho el líder del PP en referencia a las dos versiones que han dado los ministros sobre los supuestos avisos del CNI de la entrada de migrantes en Ceuta.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado la convocatoria urgente de la Comisión de Secretos Oficiales tras las discrepancias entre las versiones de los ministros de Defensa, Margarita Robles, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Feijóo, a través de sus redes sociales, recordó que el Partido Popular ya había solicitado esta reunión el 5 de agosto, enfatizando que no se puede retrasar más. Mientras Robles afirmó que el CNI había alertado previamente, Grande-Marlaska lo negó, respaldado por Ángel Víctor Torres, quien aseguró que no hubo comunicación anticipando tal llegada masiva.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este miércoles que se convoque de manera urgente la Comisión de Secretos Oficiales tras el "desbarajuste de versiones" de la ministra de Defensa, Margarita Robles y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska sobre los supuestos avisos del CNI sobre la entrada de migrantes en Ceuta.

"Este desbarajuste de versiones sobre lo ocurrido en Ceuta hace imprescindible la convocatoria inmediata de la Comisión de Secretos Oficiales", ha escrito Feijóo en un mensaje en sus redes sociales, donde ha recordado que el Partido Popular ya lo solicitó el pasado 5 de agosto. Así, ha dicho que, a estas alturas, "ya no admite más demora".

"Está tan claro que alguien miente como que ninguno ha cumplido con su responsabilidad", ha dicho el líder del PP en referencia a las dos versiones que han dado los ministros. De esta manera, ha hecho hincapié en que "tanto los ceutíes como el resto de españoles se merecen un Gobierno que respete y defienda la dignidad de la nación".

Dos versiones, una incógnita

En su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles aseguró que el CNI avisó unos días antes del 30 de julio que podría producirse esa entrada masiva de migrantes a Ceuta.

En cambio, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, contradijo a Robles al asegurar que "no hubo ningún aviso del CNI" o de la Policía sobre la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes a suelo español.

Una versión que comparten tanto en Moncloa como la Delegación del Gobierno en Ceuta, quien ha señalado que no recibieron aviso del CNI sobre lo que podía pasar en la ciudad autónoma.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y director del mando único para la crisis migratoria, Ángel Víctor Torres, ha respaldado este miércoles al ministro del Interior.

"Se reporta todos los días la situación, pero no hubo ninguna comunicación de que iba a haber una llegada así en Ceuta. Si nos hubiese llegado, la actuación hubiese sido otra", ha afirmado Torres en una entrevista en la Cadena SER.

Fuentes de La Moncloa trasladan a laSexta que comparten la versión defendida por Ángel Víctor Torres y aseguran que "los servicios de inteligencia alertaron de un ligero aumento en las llegadas vía marítima, pero entraba dentro del incremento que suele darse en temporada de verano". "No hay nada que hiciera pensar con anterioridad que entrarían 80.000 personas", añaden esas mismas fuentes.

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