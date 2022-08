Alberto Núñez Feijóo, el pasado 21 de julio, reclamaba las medidas de ahorro energético que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó ayer en Consejo de Ministros. "Me parecen bien los planes que señalan límites para activar los aires acondicionados en verano y la calefacción en invierno", aseveraba el presidente del Partido Popular hace dos semanas.

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha tardado en manifestarse en contra de las mismas solo 12 días después. "Madrid no se apaga", ha avisado Díaz Ayuso en las redes sociales donde explica que no aplicará el plan porque "genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo", además de "oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo?".

Pero el líder popular era claro: "Debemos decirle a los españoles la verdad y establecer un plan de ahorro energético en este momento en España. Es imprescindible. Por tanto, me parecen bien los planes que señalan límites para activar los aires acondicionados en verano y la calefacción en invierno. Debemos de bajar el consumo energético innecesario y pactar con los ayuntamientos un ahorro en alumbrado eléctrico nocturno para prepararnos ante eventualidades, cortes o disminuciones de energía".

Una postura contra la que el PP, ahora, se manifiesta. Para la dirección del Partido Popular, Sánchez directamente se ha entregado a la frivolidad. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha criticado el real-decreto y ha lamentado la "frivolidad" del presidente del Ejecutivo. "Un país serio toma medidas de calado no estas frivolidades. Es una provocación para las familias que tan mal lo están pasando", ha señalado. Así, en Málaga, donde se ha reunido con alcaldes y portavoces municipales, ha sostenido que un plan energético "de un Estado serio, de un país serio, no puede limitarse a decirle a la gente que suba el aire acondicionado, que baje la calefacción, que apaguen los escaparates y que se quiten las corbatas".

Para el Ejecutivo, la actitud de Ayuso es egoísta y recuerdan que es la Comisión Europea quien dice que España se debe preparar para un invierno difícil. Desde el Gobierno son claros: el paquete de medidas es de obligado cumplimiento. Son medidas que ya están adoptadas en otros países de la Unión Europea y que desde la Comisión dicen que vienen tiempos complicados.