"No es algo a tomarse con frivolidad". Esa es la sensación que se transmite desde el Ejecutivo a la rápida reacción en redes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en contra del plan de ahorro energético. El Gobierno cierra filas en torno a su paquete de medidas.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha calificado el comportamiento de Ayuso de "egoísta, insolidario y unilateral" y ha hecho un llamamiento para que se sume a la "solidaridad" que está reclamando la Unión Europea. "En España la ley se cumple", ha añadido el presidente en tono de advertencia.

Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha mostrado su confianza en que todos los responsables públicos "cumplan con la ley y los esfuerzos que nos piden desde Europa".

En referencia a la rebelión de Ayuso contra el plan de ahorro y eficiencia energética lanzado por el Gobierno para controlar la temperatura en los edificios públicos, así como en los espacios comerciales y culturales, estaciones de tren y autobús y aeropuertos, Ribera ha llamado a "la responsabilidad de alguien que está al frente de una institución para decidir si se rebela contra las normas o los compromisos europeos".

La ministra considera que algo ha fallado en ese análisis, ya que "no es algo a tomarse con frivolidad" ni le gustaría que señalaran a España como uno de los países más insolidarios de Europa.

En su cuenta de Twitter, Díaz Ayuso indicó ayer que Madrid "no se apaga" y consideró que el plan del Gobierno "genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo". "Como madrileña, no quiero que me vean como una pequeña aldea gala que, junto con Orban, se alía con Putin", dijo Ribera. Anteriormente, en declaraciones a Atresmedia, la vicepresidenta tercera del Gobierno aseguró que "cada cual se retrata con sus palabras y hechos". "Hablamos de solidaridad europea en contraposición con algo que muestra muy poca solidaridad", aseguró respecto a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, insistiendo en que de lo que se está hablando es "de respetar el orden constitucional y los compromisos asumidos con Europa".

Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha mostrado sorprendida en una entrevista en Al Rojo Vivo. "No sé en qué realidad vive", ha señalado con contundencia a la postura de Ayuso, a la vez que le ha pedido más rigor y responsabilidad. "Estamos en un escenario de mucha complejidad y las medidas que se están planteando son perfectamente asumibles. Los españoles son mucho más responsables que la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha añadido.

En la misma línea, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha criticado la "visión egoísta e insolidaria" de la presidenta madrileña. "Las declaraciones de Ayuso son desafortunadas, tiene una visión egoísta e insolidaria, muy lejos de la realidad que estamos viviendo", ha afirmado Maroto en una entrevista en TVE.

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha advertido de que "es un real decreto ley y hay que cumplirlo", lamentando también que "estamos acostumbrados a este tipo de respuestas" de Díaz Ayuso. "Las declaraciones se califican por sí mismas", afirmó la vicepresidenta, quien se preguntó por lo que hará el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, teniendo en cuenta que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del PP europeo, ha pedido “prepararse para lo peor”. Por ello, sostuvo que "el señor Feijóo no va a poder ponerse de perfil" y tendrá que mostrar si apoya a la Comisión Europea o a una presidenta autonómica.

El PP cambia su postura

Para la dirección del Partido Popular, Sánchez directamente se ha entregado a la frivolidad. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha criticado el real-decreto y ha lamentado la "frivolidad" del presidente del Ejecutivo. "Un país serio toma medidas de calado no estas frivolidades. Es una provocación para las familias que tan mal lo están pasando", ha señalado. Así, en Málaga, donde se ha reunido con alcaldes y portavoces municipales, ha sostenido que un plan energético "de un Estado serio, de un país serio, no puede limitarse a decirle a la gente que suba el aire acondicionado, que baje la calefacción, que apaguen los escaparates y que se quiten las corbatas".

Es lo que transmiten los populares hoy, aunque hace dos semanas su discurso esa distinto. Entonces, Feijóo pedía que se adoptaran las mismas medidas que ha aprobado el Gobierno. "Me parece bien los planes de ahorro energético que señalan límites para activar los aire acondicionados y en invierno la calefacción", declaraba el presidente del PP el pasado 21 de julio.

Para el Ejecutivo, la actitud de Ayuso es egoísta y recuerdan que es la Comisión Europea quien dice que España se debe preparar para un invierno difícil. Desde el Gobierno son claros: el paquete de medidas es de obligado cumplimiento. Son medidas que ya están adoptadas en otros países de la Unión Europea y que desde la Comisión dicen que vienen tiempos complicados.