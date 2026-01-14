Feijóo justifica ante Vox su reunión con Sánchez en Moncloa: "No tengo ninguna expectativa de acuerdo"

Entre líneas El líder del PP escucha con mucha atención las críticas de la ultraderecha y se esfuerza en explicar por qué protagonizará un foto con el presidente del Gobieno en Moncloa. "Que no se equivoque nuestro amigo Abascal, voy por respeto a la Presidencia de España", asegura.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, lo que ha suscitado críticas de la ultraderecha. Feijóo ha defendido su encuentro como un acto de respeto institucional, aunque con pocas expectativas de acuerdo. En una entrevista, subrayó que no busca "blanquear" a Sánchez, a quien acusa de mentir, pero insiste en su obligación de acudir cuando el jefe del Ejecutivo lo llama. Responde a las críticas de Vox afirmando que respetar las instituciones es esencial. Además, planea abordar temas como los presupuestos y la política exterior durante la reunión.

La visita que hará el próximo lunes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa ha provocado las críticas de la ultraderecha. Hoy Feijóo se ha esforzado para defender que acude a la reunión por respeto institucional, pero "con ninguna o muy poca expectativa" de llegar a acuerdos. "No tengo ninguna expectativa de acuerdo", ha reiterado repitiendo también su mantra de que Sánchez miente a sus socios y a sus votantes.

En una entrevista en Telecinco, Feijóo ha recalcado que no va al encuentro para "blanquear o rescatar" a Sánchez, porque sabe que "miente y engaña con frecuencia". Pero ha puntualizado que respeta las instituciones del Estado, incluida la Presidencia del Gobierno, sea quien sea quien esté al frente de ella, y, por eso, considera que cuando el jefe del Ejecutivo le llama, su obligación es acudir.

"No soy presidente de un partido antisistema", ha recalcado Feijóo, en respuesta a las críticas del líder de Vox, Santiago Abascal, por haber aceptado la invitación de Sánchez. Ha advertido de que quien "no respeta a las instituciones de España, no respeta a España" y ha añadido: "Que no se equivoque nuestro amigo Abascal, voy por respeto a la Presidencia de España".

Otra cosa es a qué va a ir, ha puntualizado, y en este sentido, ha avanzado que durante el encuentro le dirá al presidente que está incumpliendo con sus obligaciones, como la de presentar presupuestos, y que cualquier decisión en política exterior y defensa debe llevarla al Congreso para su votación.

Preguntado sobre la advertencia de Vox de que su encuentro con Sánchez puede interferir en los pactos con el PP en Extremadura, Feijóo ha recordado que su partido ha logrado el mejor registro de su historia en esta Comunidad, el 43 % de los votos, más que el PSOE y Vox juntos. Y ha incidido en que lo que su formación ha hecho ha sido ofrecer un "diálogo leal" a los de Abascal para dar estabilidad al Gobierno extremeño.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.