Ahora

Cita en Moncloa el próximo lunes

Feijóo justifica ante Vox su reunión con Sánchez en Moncloa: "No tengo ninguna expectativa de acuerdo"

Entre líneas El líder del PP escucha con mucha atención las críticas de la ultraderecha y se esfuerza en explicar por qué protagonizará un foto con el presidente del Gobieno en Moncloa. "Que no se equivoque nuestro amigo Abascal, voy por respeto a la Presidencia de España", asegura.

Alberto Núñez Feijóo en la Interparlamentaria del Partido Popular.Alberto Núñez Feijóo en la Interparlamentaria del Partido Popular.EP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La visita que hará el próximo lunes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa ha provocado las críticas de la ultraderecha. Hoy Feijóo se ha esforzado para defender que acude a la reunión por respeto institucional, pero "con ninguna o muy poca expectativa" de llegar a acuerdos. "No tengo ninguna expectativa de acuerdo", ha reiterado repitiendo también su mantra de que Sánchez miente a sus socios y a sus votantes.

En una entrevista en Telecinco, Feijóo ha recalcado que no va al encuentro para "blanquear o rescatar" a Sánchez, porque sabe que "miente y engaña con frecuencia". Pero ha puntualizado que respeta las instituciones del Estado, incluida la Presidencia del Gobierno, sea quien sea quien esté al frente de ella, y, por eso, considera que cuando el jefe del Ejecutivo le llama, su obligación es acudir.

"No soy presidente de un partido antisistema", ha recalcado Feijóo, en respuesta a las críticas del líder de Vox, Santiago Abascal, por haber aceptado la invitación de Sánchez. Ha advertido de que quien "no respeta a las instituciones de España, no respeta a España" y ha añadido: "Que no se equivoque nuestro amigo Abascal, voy por respeto a la Presidencia de España".

Otra cosa es a qué va a ir, ha puntualizado, y en este sentido, ha avanzado que durante el encuentro le dirá al presidente que está incumpliendo con sus obligaciones, como la de presentar presupuestos, y que cualquier decisión en política exterior y defensa debe llevarla al Congreso para su votación.

Preguntado sobre la advertencia de Vox de que su encuentro con Sánchez puede interferir en los pactos con el PP en Extremadura, Feijóo ha recordado que su partido ha logrado el mejor registro de su historia en esta Comunidad, el 43 % de los votos, más que el PSOE y Vox juntos. Y ha incidido en que lo que su formación ha hecho ha sido ofrecer un "diálogo leal" a los de Abascal para dar estabilidad al Gobierno extremeño.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Las mujeres denunciantes de Julio Iglesias cuentan que las llevaba a hacerse "análisis de transmisión sexual" y él recibía los resultados
  2. Feijóo, tibio ante las denuncias contra Julio Iglesias: "Conviene que nos digan qué es lo que hay, si es que hay algo"
  3. Moncloa confirma que Sánchez se reunió dos veces en secreto con Junqueras antes del acuerdo de financiación para Cataluña
  4. DIRECTO | Cumbre clave por el futuro de Groenlandia mientras Donald Trump amenaza a Irán con "medidas fuertes"
  5. Irán acusa a Trump de incitar a la violencia y le hace "responsable de la pérdida de vidas civiles inocentes"
  6. 2025 fue el tercer año más cálido de la historia y lleva al límite el tope de temperatura del Acuerdo de París