Cruce de mensajes entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de pactar con el PSOE la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Feijóo ha pedido comprensión a todos aquellos que de buena fe piensan que no se puede pactar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y les ha dicho (sin referirse expresamente a Ayuso) que él no ha pactado con el socialista, sino que ha pactado proteger al Estado.

En una entrevista con EsRadio, Feijóo ha señalado que es verosímil que el PSOE haya pactado la renovación del Consejo General del Poder Judicial para intentar dividir en la derecha, pero ha abogado por que eso no ocurra. "Hay gente que de buena fe cree que con Sánchez no se puede pactar nada, pero yo no he pactado con Sánchez, he pactado profundizar en la independencia judicial, he pactado blindar de cualquier asalto como el Tribunal Supremo, he pactado un asunto de Estado para proteger al Estado y espero que lo entendamos todos así", ha afirmado.

Y ha lanzado un mensaje velado a Vox, sin mencionar a este partido, cuando ha dicho que "no tiene sentido" que la oposición tenga como objetivo hacer "oposición a la oposición". Además, Feijóo ha defendido que "no hubo dificultad" con los presidentes autonómicos de su partido a la hora de pactar y que "como no puede ser de otra forma", porque conocen su responsabilidad, no tuvo "un atisbo de duda ni una tacha".

Unas palabras que coincidían esta mañana con una entrevista de Isabel Díaz Ayuso en Atresmedia. La lideresa madrileña ha comenzado calificando de "éxito sin precedentes" el acuerdo, alabando la "firmeza" del presidente del PP, aunque ha admitido que, como "es bien sabido", ella desconfía "muchísimo de todo lo que viene haciendo el Gobierno".

"No tildemos de extrema derecha a aquellos ciudadanos que desconfían"

En todo caso, ha pedido no "menospreciar" ni tampoco tildar "de extrema derecha a aquellos ciudadanos que desconfían". En clara referencia a Vox, Ayuso ha destacado que los de Santiago Abascal "siempre están con esas palabras grandilocuentes", pero ha insistido en que tampoco hay que tildar de extrema derecha a aquellos que no confíen, porque Sánchez les ha dado motivos para desconfiar". "No son 'extrema' nada. Lo que hay que ver es cómo evoluciona esto, con Europa sentada", ha añadido.

La dirigente madrileña ha revelado que habló con el líder del PP antes y después de que se cerrase el acuerdo. "El presidente (Feijóo) con sumo cuidado, respeto, nos ha consultado, ha valorado, pero luego ha tomado una decisión que es muy valiente y, sobre todo, tan inteligente como es sentar a la Unión Europea para que vea la propia Unión Europea, si se cumple o no se cumplen los compromisos de despolitizar la Justicia", ha trasladado.

Preguntada por sus reticencias previas a alcanzar un acuerdo con los socialistas, Ayuso ha asegurado que está "más tranquila". La presidenta madrileña ha valorado de forma positiva que el Gobierno haya entrado "en razones". No sabe "por qué motivo" ni sabe "hasta cuándo" pero ha celebrado que puedan haber "contrapesos dentro de este órgano tan importante", ya que considera que "faltan" y que el Gobierno "no los ha respetado".

Conversaciones con los barones del PP

El líder del PP ha revelado que habló con los dirigentes territoriales de su partido a partir de las 17.00 horas del martes, una vez que ya tuvo "el ok" de que la negociación había llegado a buen puerto porque hasta entonces fue "prudente" y no lo dio por cerrado.

Feijóo ha negado que haya un sector del PP enfadado por el pacto alcanzado, al tiempo que ha admitido que sí había un "enorme escepticismo" porque la otra parte había dicho cosas que no había cumplido.

El líder de la oposición ha dicho además que no ha hablado con el presidente del Gobierno para cerrar el acuerdo del CGPJ porque "no es fácil", y ha defendido, dejando a un lado las presiones del ala más dura del PP, que en otoño de 2022 la negociación se rompió porque Sánchez estaba negociando una "bajada de pantalones" con los separatistas, en alusión a la eliminación del delito de sedición del Código Penal.