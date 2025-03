Feijóo evita sentenciar a Mazón y pide dejar "que las cosas transcurran": "Sigamos atentos a los hechos"

Alberto Núñez Feijóo no quiere pronunciarse sobre el futuro de Carlos Mazón. El líder del PP, visiblemente incómodo cuando se le pregunta por el tema, evita sentenciar al president valenciano, pero tampoco le da su apoyo expreso en público. Este jueves, además, ha introducido un matiz: "Dejemos que las cosas transcurran y sigamos atentos a los hechos", ha pedido.

Durante su comparecencia ante la prensa para dar cuenta de la reunión que ha mantenido con Pedro Sánchez sobre el gasto en defensa, Feijóo ha dejado para el final el asunto de Mazón. Ante la primera pregunta sobre el tema, el dirigente 'popular' la postergaba así: "Si no le importa, primero hacemos las de defensa y después le contesto a la siguiente, lo digo por no cambiar...".

Ya al término de su intervención, el jefe de la oposición ha insistido en que "este no es el tema de hoy", pero también ha asegurado que no hay ninguna novedad y que su posición no ha cambiado. "A mí no me gusta cambiar de opinión ni cada 15 minutos ni cada semana. Por tanto, dejemos que las cosas transcurran y sigamos atentos a los hechos", ha señalado.

Feijóo, no obstante, se ha referido al auto de la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, que ha imputado ya a la que fuera consellera de Interior del Govern de Mazón, Salomé Pradas. "Los hechos es que hay un auto que imputa a una exconsejera de un gobierno y a un ex director general. Esos son los hechos", ha dicho, sin entrar en el contenido de un auto en el que la jueza también desmonta la tesis del 'apagón informativo' que viene manteniendo la Generalitat para eludir su responsabilidad.

"Todo en su momento y de momento no hay ninguna novedad que me haga cambiar de posición, la posición que ustedes conocen", ha concluido el líder del PP, un partido en el que ningún dirigente quiere ya respaldar públicamente al líder valenciano. Este jueves, no obstante, también hemos conocido que el PP europeo celebrará finalmente su congreso en Valencia a finales de abril, un cónclave cuya ubicación estaban valorando cambiar en un momento en que Mazón casi no puede salir a la calle sin que le pidan su dimisión.