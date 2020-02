El presidente de la Xunta de Galicia ha confirmado este martes que será el candidato del PP a las elecciones gallegas del 5 de abril y ha despejado la incógnita: descarta ir en coalición con Ciudadanos. "No me presento para liderar ningún bloque de partidos para ir contra quien gane las elecciones", ha afirmado Alberto Núñez Feijóo en rueda de prensa tras la reunión de la junta directiva de los populares gallegos, que lo ha designado oficialmente candidato.

"Que este gobierno no tenga un presidente que no pueda tomar decisiones porque depende de dos, tres o cuatro socios, sino un presidente que no tenga más compromiso que tomar las decisiones que quieren los gallegos", ha dicho entre aplausos.

Ha dicho que sabe que hay otras opciones, "pero somos la única opción que garantiza la estabilidad y la unidad". "No quiero ser presidente para derrotar a nadie ni para ocupar un cargo que llevo ocupando con honor 12 años, sino para ejercer mis responsabilidades", ha proseguido el actual presidente.

Inés Arrimadas, la portavoz de Ciudadanos, ha insistido este martes en la alianza electoral en las tres comunidades donde este año hay elecciones, Galicia, País Vasco y Cataluña, bajo la fórmula 'Mejor Unidos'. Ha sido especialmente dura con el presidente gallego: "Me ha sorprendido mucho el portazo del señor Feijoó a la primera de cambio. ¿De verdad?, ¿cuando hay encuestas que dicen que está a un escaño o dos de perder la mayoría absoluta?".

Feijóo ha dicho que "después de tres victorias consecutivas, de tres legislaturas, hay gente que cree que ya no tengo nada que ganar".