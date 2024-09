Alberto Núñez Feijóo pierde el miedo a hacerse la foto con Giorgia Meloni. Prueba de ello es la visita que el presidente del Partido Popular (PP) tiene prevista este jueves con la primera ministra italiana, según ha podido confirmar laSexta. Una parada en Roma que se enmarca en la gira europea que el popular emprende con el fin de trabajar en una estrategia de internacionalización de la crisis migratoria. Ruta que arrancó esta semana con un viaje a Atenas donde se encontró con el conservador griego, Kyriákos Mitsotákis.

El orden del día del encuentro con la primera ministra italiana está claro. Una crisis migratoria creciente que preocupa, sobre todo, en los países frontera del Mediterráneo, cuya respuesta a ojos de Feijóo debe ser comunitaria. Un discurso similar al de Mitsotákis y Meloni en esta materia.

De hecho, Feijóo lleva semanas alabando la política migratoria de la cofundadora de la formación de ultraderecha Hermanos de Italia y ahora primera ministra italiana. Alabanzas que también profirió al conservador griego en la ciudad helena donde aseguró que "España debe tomar nota de su modelo de estabilidad política y de su agenda reformista". A pesar, eso sí, de que las ONG denuncian de forma constante "devoluciones en caliente sistemáticas", así como abandonos en medio del mar.

Cabe destacar que este encuentro se produce justo después de que el grupo de Meloni haya ganado peso en el seno de la Unión Europea (UE), tras el nombramiento de uno de sus hombres como vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Raffaele Fitto. Asimismo, la reunión coincide una semana después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, también se haya encontrado con la italiana y haya elogiado sus avances en migración.

Un posicionamiento del británico que llega después de que reafirmara que el plan de su predecesor Rishi Sunak -deportar migrantes irregulares a Ruanda- queda en un cajón y no se llevará a cabo. Incluso, no descartó asumir el modelo de Meloni en Italia cuya piedra angular se encuentra en el refuerzo de la seguridad y la cooperación internacional.

De esta manera, el giro de estrategia de Feijóo es obvio, al tiempo que no molesta a la formación de su derecha, Vox. Fuentes cercanas aseguran a laSexta que el encuentro con Meloni es "una buena noticia" ya que "'legitima'" a sus socios, es decir, a ellos quienes han presumido de un discurso extremo ante la migración irregular. No obstante, los de Abascal no dudan en lanzar un dardo contra el popular al recordar que ha "demonizado a la italiana (...) antes de que Meloni tuviese el peso que tiene en la actualidad".

