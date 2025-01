Feijóo asegura que España vive una "burbuja desinmobiliaria" e insiste: "Hay que construir más"

"Burbuja desinmobiliaria". Es el término que ha acuñado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para definir la situación de la vivienda en España y defender que sus propuestas en este ámbito no crearían una nueva burbuja. Lo ha hecho en una entrevista en 'Onda Cero', después de que los 'populares' anunciaran este fin de semana su receta para el problema de la vivienda con la intención de adelantarse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que abordará el asunto este mismo lunes.

Una apuesta de los 'populares' que pasa por rebajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 10 al 4% para los menores de 40 años allí donde gobiernan y ampliar a esa misma edad los avales para la compra de vivienda. Para el Partido Popular, otros puntos clave son una ley antiokupación -un problema que afecta apenas al 0,06% del parque de vivienda-, disminuir la burocracia en la tramitación urbanística y movilizar suelo público.

Una receta que se ha topado con el rechazo del PSOE y del Gobierno, que este domingo advertía, en boca del ministro Óscar Puente, que el plan del PP supone volver "al todo urbanizable de Aznar", a la "especulación" y a una burbuja inmobiliaria como la que "costó la ruina" a España hace unos años. Feijóo, sin embargo, lo niega, y defiende sus medidas: "No es que vayamos a hacer una burbuja inmobiliaria, lo que hay en España en este momento es una burbuja desinmobiliaria", ha mantenidoel líder del PP.

"Necesitamos 200.000 o 250.000 viviendas y estamos construyendo 100.000. Hay una burbuja en la que no hay viviendas", ha continuado el dirigente 'popular', para quien la solución a la falta de oferta es construir más. "Hay que construir más porque hay demanda y si no cubrimos la demanda, automáticamente los precios suben. Aunque intentemos regularlo, probablemente suban más, porque habrá gente que no le interese alquilar a ese precio", ha esgrimido.

"Los suelos públicos debemos destinarlos a vivienda protegida o alquileres protegidos y los suelos privados se tienen que destinar a lo que considere oportuno la persona que se arriesga a hacer ese inmueble", ha añadido Feijóo, que ha defendido su medida de bajar el ITP en las comunidades donde gobierna su partido "cuando se compre vivienda de segunda mano". Para la compra de vivienda nueva, en cambio, su propuesta es que el Gobierno central rebaje el IVA al 4% "el tiempo que dure la crisis".

¿Por qué está peor Madrid (donde gobierna el PP)?

Al ser recordado durante la entrevista radiofónica sobre las competencias de las comunidades autónomas en materia de vivienda y que la región donde es más difícil acceder a ella es precisamente la Comunidad de Madrid, donde gobierna su partido, Feijóo ha responsabilizado al Ejecutivo central de crear un "caldo de cultivo" para una "importantísima crisis inmobiliaria". Así, ha asegurado que su ley de vivienda -que actualmente solo aplica Cataluña- "encareció los precios" y disminuye la compraventa.

También ha reprochado que, al mantener los impuestos, el Gobierno "perjudica" la situación inmobiliaria y ha tachado su política de "intervencionista y demagógica", insistiendo en que "encarece los precios". Entonces, ¿por qué es en Madrid donde más suben? A este respecto, Feijóo ha aludido al "número de gentes que ha venido a vivir a Madrid con rentas altas", particularmente desde países latinoamericanos como Venezuela, Colombia o México.

"Han venido a Madrid, han comprado vivienda y eso ha encarecido el precio", ha argumentado el líder del PP, que ha reprochado también que no se haya puesto aún en marcha la Operación Chamartín en el norte de la capital y ha insistido en que "necesitamos suelo". "Si recibimos miles de personas con rentas muy altas y están invirtiendo en el mercado inmobiliario madrileño, eso tensiona sin ninguna duda el precio en la vivienda", ha reiterado.