El PSOE tacha de "farsa" las medidas del PP en vivienda: "Parece que han descubierto que tienen competencias en las CCAA"

El PSOE ha acusado al PP de hacer política de vivienda que "sirve a los especuladores" tras escuchar las propuestas 'populares' extraídas de su cónclave en Asturias y han ironizado con que desde la formación azul se acuerden ahora de que las comunidades autónomas tienen competencias en vivienda

Así lo ha asegurado este domingo la secretaria de Política Económica del PSOE, Enma López, en declaraciones a los medios de comunicación en un acto en Alcorcón. "Ellos están centrados en especuladores, en el pelotazo, en bajarle los impuestos a los ricos y en llegar tarde a muchas medidas. Primero tendrían que revisar cómo piensa el paradigma que tiene de vivienda. Para ellos la vivienda es un negocio, es un bien especulativo. Se niegan a aplicar la ley de vivienda y además también se niegan a proteger y a blindar las viviendas protegidas", ha sentenciado.

La socialista ha añadido con ironía que el Partido Popular se haya acordado ahora que tienen competencias en materia de vivienda: "Ahora parece que han descubierto que tienen competencias, parece que han descubierto que la vivienda es competencia de las CCAA y que ellos gobiernan muchas comunidades autónomas. Se podría decir que son casi presidentes por sorpresa. El problema es que hay CCAA que llevan gobernando más de 30 años".

No obstante, no ha dado valor a las propuestas 'populares' porque, asegura, no predican con el ejemplo: "Cuando hablan de vivienda deberían predicar con el ejemplo y las cifras no les dan la razón, ni juntos ni por separado". En este sentido, ha enumerado las promesas que han realizado algunos de los líderes populares, como Ayuso que "prometió 25.000 viviendas" en 2019 y solo ha entregado 1.000 o Mazón que prometió en la Comunidad Valenciana 6.000 viviendas. "Seguimos esperando exactamente igual que con Capellán en La Rioja o Azcón en Aragón", ha manifestado, antes de recordar que Feijóo renunció en Galicia "a 470 millones de euros para construcción de vivienda".

"Proponen una serie de medidas y luego resulta que cuando las propone el PSOE en una ley del suelo, que lo hizo en el mes de mayo, ellos deciden que no lo van a apoyar anticipando de nuevo sus intereses partidistas, incluso a los intereses de sus propios alcaldes. Se niegan a aplicar la ley de vivienda y además también se niegan a proteger y a blindar las viviendas protegidas", ha recalcado, antes de subrayar que algo que se construye con fondos públicos "no puede acabar en manos de los especuladores".

En su intervención, López ha puesto el ejemplo de Cataluña, donde ha asegurado que el precio ha bajado un cinco por ciento al aplicar la ley de vivienda, en lugar de la subida de un diez por ciento en Madrid. Un modelo que ha pedido que no se "contagie" al resto de comunidades.

Preguntada sobre la iniciativa del PP de extender los avales hasta los 40 años, la portavoz socialista ha rechazado que desde el PP crean en el acceso a la vivienda porque "lo que harían sería construir vivienda pública". "Nos parece el discurso falaz de siempre del PP. Su política es una política absolutamente fracasada", ha sentenciado. "El movimiento se demuestra andando. Pues ellos, que tienen la competencia, están demostrando cualquier cosa menos movimiento. Todo lo demás es falacia", ha concluido.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recordado que en las comunidades autónomas que han ejecutado la ley de vivienda el precio de los inmuebles se ha controlado o ha bajado.

Bolaños ha querido responder así desde su cuenta de X al Partido Popular. "Spoiler: en las CCAA que han ejecutado la ley de vivienda, el precio se controla o baja", señala el ministro de Justicia en un mensaje en la red social X, en el que advierte que el PP no pone en marcha esta norma en sus autonomías "y los precios siguen subiendo". "No es casualidad, es la derecha y sus políticas ultra liberales", agrega.