Feijóo compara a Sánchez con Maduro y trata de confrontar con la vivienda al percibir un ascenso de Vox

Alberto Núñez Feijóo acusa a Pedro Sánchez de imitar a Nicolás Maduro y carga contra el presidente del Gobierno tras un cónclave en que los barones del PP han hecho un repaso de encuestas por comunidades y han constatado que los sondeos dibujan un Vox al alza y en el que ningún líder territorial ha hablado de elecciones anticipadas, según ha podido saber laSexta.

Este domingo, al cerrar ese retiro en Asturias, el PP ha planteado su propia receta en materia de vivienda que han firmado en la denominada 'Declaración de Asturias' para hacer frente a la "nefasta política de vivienda" del Gobierno. Los presidentes autonómicos del Partido Popular se comprometen, con esta firma, a facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes, en los territorios en los que gobiernan

"Hasta los 40 años los jóvenes tendrán un aval del 100% para poder hipotecar", ha anunciado el presidente 'popular'. Pero este plan de 10 medidas incluye también facilidades para las familias numerosas y monoparentales, las personas con discapacidad, las víctimas de violencia de género y las zonas rurales.

"Vamos a rebajar los impuestos a quien compre una vivienda, a quien alquila la vivienda y vamos a rebajarlo también a quien arrienda la vivienda", ha añadido. Y es que una de las medidas acordadas por los barones del PP es que reducirán al 4 % el impuesto sobre transmisiones patrimoniales a jóvenes menores de 40 años.

Además, según ha podido saber laSexta, los populares han repasado varias encuestas autonómicas durante su cónclave en las que han detectado un alza de Vox. A pesar de ello, ninguno de los barones se plantea adelantar elecciones.

Críticas a Sánchez, al que compara con Maduro

Durante su intervención, Feijóo también ha cargado contra el Gobierno y, en particular, contra Pedro Sánchez. El líder 'popular' ha acusado a Sánchez de dedicarse a hacer oposición a Franco: "Si le quieren hacer oposición a la dictadura, que le planten cara a Maduro, que aún sigue vivo y coleando".

Y es que Feijóo no solo ha afirmado que el presidente del Gobierno apoya la tiranía de Maduro, sino incluso le ha señalado por imitarla para las causas abiertas que tienen sus familiares: "La idea de impedir que la justicia investigue a los familiares del presidente solo pudo venir en alguna de las maletas venezolanas que llegaron a Madrid".

La migración también ha tenido espacio en el discurso de Feijóo, que ha vuelto a pedir a Sánchez que no distribuya a los migrantes por las comunidades autónomas y que asuma la tutela de los menores no acompañados y que selle las fronteras para acabar con el tráfico de personas.

Por último, Feijóo ha sentenciado con rotundidad que no apoyará ninguna medida del Gobierno "mientras no cambie": "Y mientras no cambie, este Gobierno no va a contar con nuestro apoyo. Se lo decimos así de claro".