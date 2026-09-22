El Constitucional rechaza dar la razón al Supremo y acerca la amnistía y el regreso de Puigdemont

Los detalles El magistrado conservador José María Macías ha retirado su ponencia, en la que rechazaba amparar al exconseller Jordi Turull por la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación. Macías toma esta decisión al estar en minoría.

El retorno de Carles Puigdemont a España está un poco más cerca. El magistrado conservador del Tribunal Constitucional José María Macías ha retirado su ponencia, en la que rechazaba amparar al exconseller Jordi Turull por la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación, al encontrarse en minoría. Los magistrados no han llegado a votar, pero han expresado su rechazo mayoritario a la ponencia.

Macías hará una nueva ponencia en el sentido de la mayoría, es decir, concediendo el amparo. Se votará en el próximo pleno del Tribunal Constitucional, que se celebrará en próximo 6 de octubre. Ese mismo día, el presidente Cándido Conde-Pumpido llevará también su ponencia, en la que propondrá otorgar el amparo a Dolors Bassa.

La deliberación sobre los recursos de amparo llega después del respaldo a la medida de gracia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que descartó la otra premisa del Supremo para no conceder definitivamente la amnistía: que se afectó a los intereses financieros de la Unión Europea con el referéndum ilegal.

El resto de recursos de amparo, como los del expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras o el exconsejero Raül Romeva, irán en plenos sucesivos.

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