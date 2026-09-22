Moncloa suaviza el tono tras cuestionar la causa contra Begoña Gómez y confía en que "un jurado ecuánime hará justicia"

La otra cara El PP reprocha las protestas del Gobierno y le acusa de no considerar imparciales ni a los jueces ni a los ciudadanos.

Begoña Gómez enfrentará un juicio con jurado popular, cuya fecha aún no se ha determinado. El Gobierno, que inicialmente cuestionó la imparcialidad del jurado, ha suavizado su postura tras críticas, señalando que solo habrá justicia si Gómez es declarada inocente. La ministra Diana Morant expresó dudas sobre la imparcialidad, pero Elma Saiz aclaró que confían en un jurado ecuánime. El PP y otros socios del Gobierno también desconfían del proceso debido a su mediatización. El juicio podría coincidir con elecciones, afectando al PSOE. Además, el CGPJ archivó las quejas de Félix Bolaños contra el juez Peinado.

Aunque de momento no se sabe la fecha exacta, ya se ha confirmado que Begoña Gómez irá a juicio, y que será con jurado popular. El Gobierno ha mostrado su desacuerdo con esa opción e incluso el lunes puso en duda la imparcialidad del jurado. Sin embargo, tras las críticas de la oposición, este martes ha rebajado el tono y ha indicado que solo habrá justicia si el jurado la declara inocente.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, cuestionó el lunes la imparcialidad del jurado popular. "¿De verdad creemos que habrá ciudadanos en este país que no tengan ya una idea preconcebida sobre esta causa?", planteó tras conocerse la apertura de juicio oral contra la mujer del presidente Pedro Sánchez.

Este martes, la portavoz Elma Saiz, ha matizado las palabras de su compañera y ha indicado que "lo que decimos es que, desgraciadamente, nadie desconoce en este país el caso. Pero dicho esto, como Gobierno transmitimos y confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia".

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha considerado que, "en este caso, hacer justicia sería declarar a Begoña Gómez inocente".

Mientras Moncloa habla de un jurado ecuánime, en el PP han tirado de ironía. "¿Y quién es entonces imparcial? Los jueces para el Gobierno no lo son, los ciudadanos particulares tampoco son imparciales. Es que a lo mejor el Gobierno preferiría un juzgado en el que estuvieran Robles y Marlaska", ha comentado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

Al resto de socios del Gobierno tampoco les convence un juicio con jurado popular. Maribel Vaquero, portavoz del PNV, ha opinado que "cuesta entender que pueda haber imparcialidad después de dos años y medio de un proceso completamente mediático".

Por su parte, el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha reconocido que "no confío en que este jurado pueda actuar de una manera libre".

Afectará en unas elecciones

Todavía no se sabe cuándo arrancará ese juicio y el inicio podría alargarse unos diez meses. En ese caso, caería justo en verano, coincidiendo con unas posibles elecciones. Por tanto, se plantea la posibilidad de que pase factura al PSOE.

En este sentido, el politólogo Ignacio Jurado ha explicado que "obviamente, cuando hay ruido no es bueno para el Gobierno". No obstante, ha apuntado que "existe una narrativa, que al menos le defiende mucho frente a sus bases y que tiene que ver con la idea de que se está cometiendo lawfare en contra del Gobierno".

Además, un día después de conocer la apertura de juicio oral contra Gómez, también se ha sabido que el CGPJ ha archivado las quejas de Félix Bolaños contra Peinado, lo que significa que el juez se jubilará sin recibir ninguna sanción.

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