El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha anunciado este viernes que ha solicitado su reincorporación a su puesto de obrero industrial, después de perder su acta de diputado en el Congreso tras ser condenado por el Tribunal Supremo.

"Vuelvo a mi curro, a mi profesión, a ganarme el pan y continuar aumentando experiencias vitales y luchas junto con mis compañeras de la fábrica a las que tanto he echado de menos", escribe el político canario en un comunicado colgado en redes sociales. Rodríguez señala que este es un "paso fácil", ya que siempre tuvo claro que se reincorporaría a su profesión.

El exsecretario de Organización de Podemos explica que habría sido "sencillo" prolongar su etapa en la vida pública pero apunta que cree que "la política institucional debe ser otra cosa".

Sin embargo, Rodríguez no descarta volver a la política. "Esto no es un adiós, es un hasta lueguito", dice. Porque la clave ahora es el proceso judicial para que le devuelvan su acta como diputado, después de que el Tribunal Supremo lo condenara a la pérdida del escaño. "Ahora mismo mi prioridad número uno es revertir la cadena de tropelías e injusticias que han cometido conmigo y con las personas que me votaron para que fuera su voz en el parlamento", subraya.

"No voy a escatimar esfuerzos y usaré todos los recursos legales a mi disposición (económicos también, por supuesto) en esta tarea", zanja.